NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

Amici 22

Cosa sarebbe accaduto ad Amici 22

Ieri pomeriggio si è registrata la prima puntata del Serale di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 domani sera. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà e nelle ultime ore sul web stanno già circolando le prime anticipazioni. Anche quest’anno, come accaduto per le ultime due edizioni, le tre squadre si scontrano in tre manche diverse, al termine delle quali vengono decretati gli eliminati. Nel corso della prima puntata, come annunciato già da Maria De Filippi, sono stati due gli allievi a lasciare il talent show e che hanno dovuto rinunciare al loro sogno. Ma andiamo a rivedere cosa è accaduto.

A vincere tutte le tre manche è stata la squadra Zerbi – Celentano e i due prof così al termine di ogni sfida hanno dovuto fare i nomi di tre allievi da mandare al ballottaggio. Alla fine della prima manche c’è stata così la prima eliminazione diretta. Ad avere la peggio è stata Megan, che ha così lasciato il programma. Dalle due sfide successive sono stati poi decretati i due eliminati provvisori, Federica e NDG, che hanno scoperto il loro destino solo in casetta.

In queste ore però noi di Novella2000.it abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di alcuni fan, che ci hanno rivelato in esclusiva il nome del presunto secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 22. Stando a quanto c’è stato raccontato, pare che a lasciare la scuola sia stato NDG. Il cantante infatti sarebbe stato avvistato mentre lasciava gli studi, segno dunque che sarebbe stato eliminato.

Vi invitiamo però a prendere con le pinze questa segnalazione. Al momento infatti non ci sono prove fotografiche che confermerebbero l’eliminazione di NDG, e solo domani sera sapremo con certezza quello che è accaduto. Appuntamento dunque su Canale 5 alle 21.25.