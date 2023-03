Anticipazioni Amici 22 Serale prima puntata: due eliminati con un ballottaggio a sorpresa

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2023

Anticipazioni prima puntata Amici 22 Serale

Parte il Serale di Amici 22 con le anticipazioni della prima puntata per cui ringraziamo il sito Superguida TV. Oggi, giovedì 16 marzo, si è infatti svolta la registrazione di questa prima puntata che andrà in onda sabato 18 marzo alle 21.25 su Canale 5. Ospiti di questa puntata Pio e Amedeo

Come avvenuto nelle scorse due edizioni, le squadre sono tre e sono formate da cantanti e ballerini (in base ai prof di appartenenza). In ogni puntata ci saranno tre manche con massimo tre sfide per ciascuna. Chi vincerà nominerà tre allievi dell’altra squadra e tra questi si sceglierà l’eliminato. Per la prima manche l’eliminazione è diretta, mentre per la seconda e la terza è provvisoria. Infatti i due rimasti si sfideranno nuovamente e la giuria sceglierà chi eliminare definitivamente. Vediamo quindi cosa è successo.

Prima manche: Zerbi/Celentano vs Cuccarini/Emanuel

La squadra estratta per iniziare è quella formata da Rudy Zerbi e Alessanda Celentano che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ecco come si sono svolte le sfide:

1^ sfida Isobel contro Cricca vince Isobel ;

contro vince ; 2^ sfida Gianmarco contro Angelina vince Angelina

contro vince 2^ sfida Isobel contro Maddalena guanto di sfida “heels” vince Isobel

La squadra vincitrice è la Zerbi/Celentano che fa le nomination.

