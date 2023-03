NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Marzo 2023

Amici 22

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 22

Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 sabato 18 marzo. Poco fa così sui social sono emerse le prime anticipazioni su quello che vedremo tra qualche ora, e come c’era da aspettarsi non sono mancati tanti colpi di scena. Come sappiamo anche quest’anno sono state formate tre squadre, ognuna composta da un prof di canto, un prof di ballo e i loro rispettivi allievi. Proprio come accaduto negli ultimi due anni, i tre team si scontreranno in tre manche diverse, e nel corso della prima puntata due sono stati gli allievi eliminati.

Come ci rivelano le anticipazioni, riportate dalla pagina Amici News, la prima gara ha visto scontrarsi la squadra formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A vincere sono stati proprio i primi, e a quel punto si è arrivati alla prima eliminazione diretta.

Ma chi è dunque l’eliminato della prima puntata del Serale di Amici 22? A lasciare il programma è stata Megan, per volere della giuria esterna. Ma non solo. Successivamente Zerbi e la Celentano hanno vinto anche le due manche seguenti, dalle quali sono stati decretati i due eliminati provvisori, ovvero Federica e NDG.

Tuttavia, come accaduto nel corso delle ultime edizioni, il secondo eliminato di questa prima puntata si scoprirà solo sabato sera. Entrambi i cantanti infatti scopriranno il loro destino in casetta, in collegamento con Maria De Filippi. Ma chi tra Federica e NDG dovrà lasciare il programma? Non resta che attendere per scoprirlo.