Nicolò Figini | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

Ecco come hanno reagito Martina Nasoni e Matteo Diamante all’arrivo di Micol Incorvaia in finale

La reazione di Martina e Matteo al GF Vip

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. La finale è sempre più vicina e adesso è il momento per il pubblico di eleggere i finalisti. Questa volta al televoto c’erano molti vipponi e in studio si sono presentate le due contendenti al titolo. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. A ottenere un posto assicurato nell’ultima puntata è stata proprio Micol e la reazione dell’influencer ha fatto molto discutere fuori e dentro la casa.

A reagire all’arrivo dell’Incorvaia in finale anche due ex vipponi ospiti del Grande Fratello Vip 7. Stiamo parlando di Martina Nasoni e di Matteo Diamante, rispettivamente ex di Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Qui sotto possiamo vedere il video che hanno voluto girare per catturare la loro reazione all’annuncio ufficiale. Li possiamo vedere mentre rimangono a bocca aperta per qualche secondo, per poi guardarsi attoniti negli occhi. A quanto pare nemmeno loro se lo aspettavano.

Micol, quindi, ora è ufficialmente la seconda finalista del GF Vip 7. Vedremo se anche il suo Edoardo riuscirà a guadagnarsi un posto. Ad ogni modo, i due innamorati hanno già dichiarato di voler viversi fuori dal reality, nonostante ci siano persone che ancora non credono al loro amore. Tra questi, per esempio, anche Dana Saber. Su Instagram ha lanciato diverse frecciatine:

“Ma ci credete ancora alla coppia di Tavassi? Ma no, è una truffa. L’ha detto pure Ginevra, ha fatto vedere anche un video. Loro sono una finta coppia. Edo e Antonella sono una coppia vera. Ma gli altri no. Tavassi ha capito che Micol è molto raccomandata. Ha pensato che già c’era sua sorella che lo raccomanda e ora se sta vicino a lei… Lui è furbo!

Questo è il risultato. Perché nonostante abbia fatto la cavolata più grossa del van lui è ancora lì. Non uscirà, se fanno uscire lui poi Micol che fa? Sta nel van da sola? Non si fanno queste cose. Come se lasciassi mia nipote da sola in autobus, una nipote senza personalità e carattere, che passa cinque ore a stirarsi i capelli”.

