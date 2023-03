NEWS

Andrea Sanna | 24 Marzo 2023

Amici 22

Per la prima volta dopo la pandemia anche tra il pubblico di Amici 22 via alle mascherine. La news emersa dalle anticipazioni

Via alle mascherine ad Amici 22

In attesa della puntata di domani 25 marzo di Amici 22, la seconda del Serale, sono diverse le notizie che spuntano sul web grazie alle varie anticipazioni. Una su tutte lanciata riguarda una novità importantissima.

Fino a oggi a causa della pandemia da Coronavirus, ad Amici 22, così come in tanti studi televisivi, ci sono state delle regole ben precise da rispettare. Tra queste pensiamo, per esempio, all’uso delle mascherine, così come la divisione dei presenti in studio con il plexiglass e il distanziamento social.

Non si deve certamente abbassare la guardia, ma dato che ora l’emergenza sembra essere cessata, facendo così spazio alla tregua, anche Amici 22 ha provveduto. In che modo? Pensato di adottare nuove normative, che permettano al pubblico presente in studio di non indossare la mascherina obbligatoria.

“Pubblico in studio finalmente senza mascherine”, si legge dalla pagina Twitter di Amici News riguardo ad Amici 22. Ancora non è chiaro se questo vedrà anche l’addio del plexiglass tra i vari fan seduti nelle gradinate oppure se verranno mantenuti per precauzione. Ma sta di fatto che si tratta sicuramente di un enorme passo avanti.

Altro nodo da sciogliere riguarderà anche le esibizioni dei ballerini e i duetti. Prima della pandemia da Covid-19 infatti gli allievi di ballo della scuola di Amici 22 potevano danzare fianco a fianco con i professionisti. Con il virus c’è stato anche questo impedimento, ma chissà che da qui alla fine del programma non possa esserci qualche cambiamento anche su questo fronte.

Così come per i duetti. Nelle edizioni precedenti tanti erano gli ospiti in studio che si esibivano insieme a cantanti e ballerini, ma da tre anni a questa parte la situazione è notevolmente cambiata. Vedremo se, grazie a questa scelta si tornerà finalmente alla normalità anche negli studi di Amici 22!