NEWS

Andrea Sanna | 24 Marzo 2023

Amici 22

Il bacio tra Mattia e Benedetta ad Amici 22

Ieri si sono tenute le registrazioni di Amici 22. Una puntata che, stando a quanto letto dalle anticipazioni pubblicate da Super Guida TV e Amici News, riserverà grandi sorprende. Non vi diciamo chi è il nome del primo eliminato e dei due finiti al ballottaggio per evitare spoiler (QUI se ci tenete a scoprirlo). Ma vi parliamo di un preciso episodio emerso nel corso delle partite.

Durante la terza manche di Amici 22 Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno deciso di sfidare la squadra guidata da Arisa e Raimondo Todaro. Anche in questo caso non vi riveleremo chi tra le due squadre ha vinto o perso, ma ci concentreremo sulla terza sfida.

Turno che ha visto scontrarsi Aaron contro Mattia, accompagnato da Benedetta. Il cantante ha realizzato la sua personale versione della cover, Vedo nero di Zucchero Fornaciari, mentre invece i due ballerini di Amici 22 si sono esibiti su un tango. Il responso lo terremo per noi, a meno che non siete curiosi di consultare le news che vi abbiamo riportato, ma in ogni caso tra il danzatore la sua sua partner di lavoro è successo qualcosa.

Tra i due è scattato un bacio. Il tutto ci teniamo a precisare che è accaduto per esigenze coreografiche, ma quanto basta per far sognare alcuni fan di Amici 22. Qualcuno sostiene anche che la ragazza sia fidanzata (anche se dai suoi social non traspare nulla dunque è da verificare). In ogni caso, però, finita la prova pare che anche Maria De Filippi abbia commentato. Ha suggerito a Mattia di pulirsi e ha poi aggiunto che ormai in studio si baciavano tutti quanti. Insomma un modo come un altro da parte della conduttrice per prendere Mattia benevolmente in giro.

Questo dunque uno dei tanti momenti che vedremo durante la puntata di domani, sabato 25 marzo, ad Amici 22.