Amici 22, Raimondo Todaro furioso con Mattia: “Mi hai mancato di rispetto”, c’entra la Celentano

NEWS

Debora Parigi | 19 Gennaio 2023

Amici 22

Acceso confronto ad Amici 22 tra Raimondo Todaro e Mattia

Questa settimana ad Amici 22 Alessandra Celentano ha dato un nuovo compito a Mattia con la solita richiesta di essere più “maschio e adulto”. Il ballerino, quindi, ha voluto parlare di questo compito con il suo insegnante Raimondo Todaro per potersi confrontare. L’intenzione dell’allievo è quella di farlo, di mettersi in gioco e di sperimentare cose nuove nel ballo. Ma ovviamente voleva un parere del suo professore.

L’incontro dei due, però, ha avuto un risvolto inaspettato, che ha anche lasciato un po’ di stucco i telespettatori. In pratica tutto è partito dal fatto che anche qui la Maestra abbia optato per non far indossare le scarpe al ballerino. Questo argomento è stato al centro della discussione anche domenica. Todaro, infatti, ha posto l’attenzione sul fatto che nel latino si fa leva sui piedi in un modo che occorre per forza la scarpa, altrimenti si rischia di farsi male. E così è stato per Mattia che in puntata ha sanguinato dalla pianta del piede.

Partendo da questo, il loro confronto mostrato nel daytime di oggi di Amici 22 è andato anche in un’altra direzione. Raimondo Todaro ha avuto da ridire sul fatto che Mattia avesse chiesto delle lezioni alla Celentano senza però chiedere il suo permesso. Ha proprio detto al suo allievo: “Mi hai mancato di rispetto”. In particolare Raimondo ha criticato il volersi concentrare su degli aspetti per lui di poco conto, invece di prestare attenzione al rispettare il tempo in cui Mattia è un po’ carente.

Todaro si è davvero molto arrabbiato con Mattia per aver fatto queste lezioni con la Calentano. Ha detto di averle trovate non importanti per lui. Il ballerino ha cercato di riportare il suo punto di vista e cioè che lui semplicemente voleva capire cosa volesse la Maestra. E inoltre ha voglia di provare altro. Alla fine ha anche chiesto a Raimondo cosa ne pensasse del compito e lui gli ha risposto di fare come voleva perché tanto fa sempre come gli pare.

Questo confronto ha suscitato anche la reazione del web che in generale è andato contro Todaro e ha difeso Mattia. Il pubblico, infatti, pensa che sia molto maturo da parte dell’allievo voler mettersi in gioco e provare cose nuove.

Potete rivedere quanto successo e anche tutto il daytime sul sito di Witty TV.