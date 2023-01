NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Gennaio 2023

Amici 22

Luca Jurman accusa Federica, cantante in gara ad Amici 22, di aver cantato in playback: le parole dell’ex prof.

In queste ore a fare un duro attacco a Federica, cantante in gara ad Amici 22, è stato Luca Jurman. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando qualche giorno fa, precisamente l’11 gennaio, l’ex prof del talent show ha commentato in diretta su Twitch la puntata andata in onda poche ore prima. Quando però è stata la volta della performance di Federica, che ha presentato il suo singolo, Jurman ha insinuato che la cantante stesse cantando in playback. Ma non solo. Poco dopo Luca ha rivelato di aver ricevuto una notifica da parte del noto social, in cui si diceva che aveva ascoltato una canzone rilasciata il giorno prima. Queste le dichiarazioni dell’ex prof:

“Stavo commentando la puntata di Amici dell’8 gennaio e, durante l’esibizione di Federica, mi sono insospettito. Sentivo la sua voce troppo compatta e precisa, come masterizzata. Così ho pensato da subito che cantasse in playback, e purtroppo avevo ragione. Dopo la live mi è arrivata una notifica da Twitch che diceva che avevo ascoltato un brano distribuito dal giorno prima ed era il file del disco già in commercio”.

Ma non solo. Proseguendo il suo discorso Luca Jurman si è rivolto al programma stesso e alla produzione di Amici 22, facendo un piccolo appunto:

“Se uno sta male ci può stare, ma non per il concorso per il Serale. Avrebbero potuto dichiararlo visto che c’erano dei giudici a valutare la performance dei ragazzi”.

Naturalmente precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di teorie di Jurman, e che non c’è alcuna certezza in merito al fatto che Federica si sia esibita ad Amici 22 cantando in playback. Tuttavia qualora dovessero esserci risvolti o delucidazioni sulla questione saremo pronti ad aggiornarvi con tutte le news del caso.