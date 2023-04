NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Aprile 2023

Amici 22

Le parole di Ramon dopo Amici 22

Sabato sera su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 22, che si è conclusa con l’eliminazione di Ramon. Poco prima che il ballerino lasciasse la scuola però è arrivata per lui una bellissima sorpresa. L’allievo di Alessandra Celentano ha infatti ottenuto un contratto di lavoro di 6 mesi con la compagnia Contemporary Ballet di New York. In queste ore nel mentre Ramon ha fatto anche ritorno sui social e ha così pubblicato un lunghissimo post. Il ballerino ha parlato dell’esperienza vissuta all’interno della scuola, per poi spendere naturalmente bellissime dichiarazioni per la maestra Celentano. Queste le sue parole:

“Eccomi qua finalmente tornato tra voi. Sono ancora un po’ scombussolato, ma piano piano sto realizzando che questa fantastica esperienza è terminata e che adesso è il momento di vivere a pieno la mia vita personale e lavorativa. Questi mesi trascorsi nella scuola di Amici mi hanno regalato la fortuna di passare del tempo a riflettere su me stesso, più nel profondo, e di mettermi in discussione con ragazzi estremamente talentuosi. La fortuna più grande che ho avuto, è stata sicuramente la conoscenza di persone che mi hanno supportato a livello personale e artistico. La maestra Alessandra Celentano è stata per me la più grande ancora di salvezza. Ha creduto in me dal primo istante, e saperla dalla mia parte mi ha dato la forza di affrontare le sfide più dure”.

Ma non è tutto. Ramon ha infatti voluto ringraziare i suoi compagni ad Amici 22, che per lui sono stati una vera famiglia. Non sono mancate delle parole anche per il programma e per la stessa Maria De Filippi:

“Tra l’altro, questa esperienza, mi ha dato la fortuna di conoscere persone stupende, con le quali ho stretto rapporti veri ad autentici, e con le quali sicuramente passerò momenti bellissimi anche al di fuori del programma.

Ora è il momento di affrontare da solo il mondo dei grandi, cercando di vivere per sempre del mio più grande sogno, la danza. Un grazie speciale, lo voglio riservare ovviamente ad Amici e a Maria, che mi hanno regalato l’opportunità di vivere un’esperienza pazzesca a NEW YORK con la compagnia Complexions Ballet”.