NEWS

Nicolò Figini | 23 Aprile 2023

Amici 22

un contratto di lavoro per Ramon dopo Amici 22

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata di Amici 22 e abbiamo, purtroppo, assistito a una nuova eliminazione. Al ballottaggio, anche questa volta sono andati tre allievi. Stiamo parlando di Mattia, Cricca e Ramon. Il primo si è salvato subito, ma l’attesa più lunga è stata per gli altri due.

Maria De Filippi, infatti, li ha fatti tornare in casetta. Prima ha parlato con entrambi in separatamente e poi ha fatto riunire tutti quanti nella zona comune- A questo punto la conduttrice ha annunciato che a dover lasciare il talent sarebbe stato Ramon. Tutti i suoi compagni d’avventura sono scoppiati a piangere e lo hanno abbracciato.

Tuttavia, però, per il concorrente di Amici 22 c’è stata anche una bella sorpresa. Maria, infatti, gli ha fatto vedere un video in cui è apparso il coreografo Desmond Richardson. Queste le sue parole come possiamo vedere dal filmato qui sotto.

“Ciao Maria, ciao a tutti. Sono il co-fondatore e direttore artistico del Complexion Contemporary Ballet di New York. Congratulazioni a tutti i bravissimi ballerini di questa stagione. Ma c’è un ballerino in particolare a cui offriremo un contratto di sei mesi. Congratulazioni a Ramon. Sarai il benvenuto nella nostra compagnia. Ci esibiremo quest’estate in Italia. Ciao a tutti, ci vediamo presto!”.

Siete contenti per Ramon? Avreste preferito che uscisse Cricca? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Nel frattempo non ci resta che continuare a seguire Amici 22 per scoprire chi sarà il vincitore (o la vincitrice) dell’edizione. Staremo a vedere. Nel frattempo non perdetevi tante altre news.