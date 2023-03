NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2023

Amici 22

Le regole del Serale di Amici 22

Poche ore fa su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 e nel corso dello speciale abbiamo scoperto chi sono i 15 allievi che hanno avuto accesso al Serale. Come sappiamo la fase finale del talent show di Maria De Filippi inizierà sabato 18 marzo, e tutto inizia a essere pronto per la prima registrazione, che si terrà tra pochi giorni. Poco fa nel mentre, nel corso del daytime, la conduttrice si è collegata con i cantanti e i ballerini in casetta e ha finalmente rivelato le regole del Serale.

Proprio come accaduto negli ultimi due anni, in occasione della fase finale del programma i professori e gli allievi verranno divisi in tre squadre. Ogni team sarò composto da un prof di canto e da un prof di ballo, e ognuno di essi porterà con sé i propri allievi.

Anche quest’anno a giudicare le performance dei ragazzi di Amici 22 ci sarà una giuria esterna, composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Puntata dopo puntata i tre giudici valuteranno tutte le esibizioni, dando i loro pareri sugli allievi. Ma non è finita qui.

Maria De Filippi ha anche annunciato che nel corso della prima puntata del Serale, che ricordiamo andrà in onda su Canale 5 sabato 18 marzo, ci saranno ben due eliminazioni. Ma cosa accadrà dunque e chi saranno i primi due allievi a lasciare la scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.