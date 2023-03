Dayane Mello e Soleil Sorge hanno litigato? Gli indizi social

NEWS

Debora Parigi | 13 Marzo 2023

Un post di Dayane Mello fa pensare a un litigio con Soleil Sorge

Nuovo dramma nel mondo social tra due ex vippone del GF Vip? Probabile, considerando le azioni social di entrambe e specialmente di una di loro. Chi sono le coinvolte? Stiamo parlado di Dayane Mello e Soleil Sorge. Come ricordetete, la modella e l’influencer hanno partecipato a due edizione diverse del Grande Fratello, ma la loro amicizia non è legata al reality.

Tra loro è sempre sembrato che ci fosse grande sintonia e in più occasioni Dayane ha mostrato sostegno a Soleil. Non parliamo solo del periodo del GF, ma anche in altre situazioni. Insomma una bella amicizia anche molto mostrata via social. Ma qualche fan della modella non è mai stato molto convinto di questo rapporto. E adesso il web è pieno di messaggi in cui dicono che hanno sempre avuto ragione.

Ma cosa è successo tra Dayane Mello e Soleil Sorge per far spuntare questi commenti, specialmente su Twitter? In realtà non ci sono frasi precise a riguardo dalle dirette interessate. Ma una storia sul suo profilo Instagram della Mello fa credere che ci sia stato un litigio con la Sorge e che ormai le due abbiano chiuso ogni rapporto.

Dayane, infatti, ha condiviso una storia in cui compariva il tweet di una fanpage su di lei. E nel tweet c’è scritto: “Dove sono le mellos che hanno sempre lodato, elogiato una certa persona? E come ho sempre detto ci sono degli esserini nella vita che non vogliono bene a Dayane come persona, ma vogliono bene al suo nome. Dayane Mello è sempre stata una garanzia. Quasi mai mi sbaglio sulle persone”. Nel repostare questo tweet, la modella ha scritto: “La prossima volta cercate di andare un po’ oltre alle apparenze”.

A questo dobbiamo anche aggiungere che Dayane e Soleil non si seguono più su Instagram. Cosa sarà successo allora tra loro? Vedremo se rilasceranno delle dichiarazioni più precise.