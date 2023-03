NEWS

Andrea Sanna | 8 Marzo 2023

Amici 22

Sono stati finalmente svelati finalmente i tre giudici del Serale di Amici 22, in programma dal 18 marzo su Canale 5

Amici 22 – I giudici del Serale

Mancano 10 giorni al Serale di Amici 22. Tutto è ormai pronto e i ragazzi sono carichi per affrontare quest’ultima fase, la più delicata e complessa, dove verrà finalmente decretato il vincitore di questa edizione. Chi sarà l’erede di Luigi Strangis? In attesa di scoprirlo sono stati svelati i giudici del Serale.

A rivelarli è il sito di Davide Maggio, che sul proprio blog ha lanciato la notizia. E a quanto pare quest’anno ci sarà una vera e propria rivoluzione nel talent show di Canale 5! Non ritroveremo più la vecchia giuria, ma delle new entry molto amate dal pubblico da Casa.

Partiamo con lui: Cristiano Malgioglio! Dopo essere stato giudice esterno di alcune speciali prove a cui i ragazzi di Amici 22 sono stati sottoposti, è stato arruolato a sorpresa in questa nuova veste. Già a Tale e Quale Show ha avuto questo incarico e ora per lui è arrivata una sfida, sicuramente differente dalla precedente. Ma non è finita.

Ebbene perché a fare compagnia al paroliere ad Amici 22 vedremo anche Michele Bravi! In passato ha ricoperto il ruolo di tutor nella scuola. Stavolta Maria De Filippi ha deciso di affidargli la poltrona rossa di giudice. Anche per lui si tratta di un gradito ritorno dunque, dopo aver avuto il piacere di aiutare i ragazzi della scuola in tante altre situazioni.

E infine una vecchia conoscenza del programma. Ad Amici 22 arriva Giuseppe Giofrè. Il ballerino è nato proprio nella scuola di Amici. Nel 2012 si è aggiudicato il circuito danza e da quel momento ne è passata di acqua sotto ai ponti. Nella medesima l’abbiamo visto diventare un grande professionista, tanto da essere richiestissimo nei palchi di tutto il mondo dalle star più amate (una su tutte? JLo!).

I giudici del Serale di Amici 22 sono dunque Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.