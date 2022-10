Le critiche di Rudy verso Raimondo ad Amici 22

Nella puntata di sabato pomeriggio di Amici 22 si è consumato uno scontro tra Alessandra Celentano e il suo allievo Ramon. Questo è stato ripreso anche oggi pomeriggio nel daily, il quale ha mostrato il proseguo dell’appuntamento e ha fatto vedere anche i pensieri degli altri giudici. Tra coloro che hanno parlato ci sono stati, per esempio, Arisa. Quest’ultima, infatti, ha tirato in ballo un’ex studentessa:

Io sono stata qui un anno, a quella Rosa di Napoli l’hai uccisa. ci dimentichiamo che abbiamo davanti delle persone che vanno trattate in modo diverso. Hai messo Ludovica davanti a delle difficoltà.

In seguito anche un altro giudice di Amici 22 ha detto la sua. Stiamo parlando di Rudy Zerbi, anche se questa volta non si è scagliato contro Alessandra Celentano ma contro Raimondo Todaro. Ha, infatti, avuto da ridire su un atteggiamento poco consono a un insegnante del talent. Gli ha recriminato, perciò, di essere salito in piedi sul banco applaudendo Ramon non appena ha avuto opinioni contrastanti con la Celentano. Raimondo, però, si è giustificato affermando che non lo ha fatto per ciò che ha detto ma per l’atto in sé. Ha, infatti, apprezzato che un ragazzo di 20 anni tenesse fede alle sue idea a polso duro.

In seguito Maria De Filippi ha tentato di spiegare il punto di vista di Alessandra Celentano: “Alessandra quando fa questi commenti li fa solo all’interno della danza“. Alla fine Ramon è tornato in casetta ricevendo il sostegno dei suoi colleghi. Il ballerino, tuttavia, ha ammesso che lui ci tiene alla Celentano e la sua era solo un’opinione: “Questa è solo un’opinione non volevo andare contro. Sarò sempre dalla sua parte perché le cose che dice sono legge. Non era un insulto. Si è sentita ferita“. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.

