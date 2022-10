Continua lo scontro tra Alessandra Celentano e Ramon

Ad Amici 22 continua la lite tra Alessandra Celentano e Ramon. La professoressa ha detto allo studente che è costruito e lui si è difeso: “Parliamo bene, sono tutto ma non costruito. Ora uno non può più dire cosa pensa sennò rischia la maglia“. Il pubblico lo ha applaudito. In seguito ha continuato: “Sto parlando con lei e non mi interessa del pubblico. So cosa ho detto e sono convinto“. Maria ha tentato di metterci una pezza, ma l’allievo ha affermato: “Non mi comporto in base a quello che pensa la maestra“.

Alessandra Celentano, quindi, ha espresso il suo dispiacere: “La gente è prevenuta nei miei confronti, e quindi anche tu. A me dà fastidio la cattiveria che pensi ci sia sotto“. A questo punto è intervenuto anche Arisa, la quale ha tirato in ballo una ex concorrente del talent. Sappiamo, infatti, che nel tempo la Celentano è stata piuttosto severa con alcune allieve per quanto riguarda il fisico. Ecco perché Arisa ha menzionato Rosa:

Io sono stata qui un anno, a quella Rosa di Napoli l’hai uccisa. ci dimentichiamo che abbiamo davanti delle persone che vanno trattate in modo diverso. Hai messo Ludovica davanti a delle difficoltà.

Maria De Filippi, allora, ha tentato di spiegare il punto di vista di Alessandra Celentano: “Alessandra quando fa questi commenti li fa solo all’interno della danza“. Alla fine Ramon è tornato in casetta ricevendo il sostegno dei suoi colleghi. Il ballerino, tuttavia, ha ammesso che lui ci tiene alla Celentano e la sua era solo un’opinione: “Questa è solo un’opinione non volevo andare contro. Sarò sempre dalla sua parte perché le cose che dice sono legge. Non era un insulto. Si è sentita ferita“.

Vedremo come si concluderà la vicenda con Alessandra Celentano. La puntata completa su Mediaset Infinity.

