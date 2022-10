La sospensione della maglia di Ramon ad Amici 22

Oggi, ad Amici 22, Alessandra Celentano ha mostrato un video del daily del talent. La clip ha mostrato il momento in cui la maestra ha assegnato un compito a Ludovica, ovvero quello di vestirsi in un certo modo per replicare il balletto sensuale della professionista Francesca Tocca. L’allieva avrebbe voluto farlo, ma il suo professore le ha detto di non ritenerla una prova corretta.

Tornata in casetta, quindi, ne ha parlato con gli altri e Ramon le ha dato un consiglio. Ovvero quello di prepararla ugualmente, prevedendo le reazioni degli insegnanti e anche del pubblico. La Celentano, infastidita dal comportamento del suo pupillo, lo ha chiamato al centro dello studio elencando alcune frasi che non le sono piaciute: “Il compito non ha senso“, “Non è corretto mettersi a nudo“, “Se fa così si alza lo studio“. Questo il provvedimento della professoressa:

Quello che pensi sono fatti tuoi, Credo tu ti sia montato la testa. Io forse non sono il tuo maestro di riferimento. Sospendo la maglia perché forse è meglio che tu possa riflettere se cambiare professore e andare con Emanuel.

Ramon, concorrente di Amici 22, di tutta risposta ha affermato:

Ludovica poteva farla tranquillamente. Siamo tutti prevenuti perché sappiamo come lei ragiona, lei pensa. Finché parliamo di danza classica posso sostenerla, ma una ragazza che fa hip hop è perfetta così com’è. Purtroppo leggendo il compito, io sono sincero e non ho paura a dirlo, mi ha fatto pensare che volesse mettere a nudo ludovica e farle fare una brutta figura. Ma penso che lo abbiamo pensato tutti quanti.

La discussione ad Amici 22 è proseguita con la Celentano che ha urlato: “Voi tuti siete prevenuti. Io e te non la pensiamo allo stesso modo e va bene. Deve superarla questa cosa, sennò venite qui per essere perfetti?“. A intervenire anche gli altri professori che sono andati contro Alessandra. Vedremo come si concluderà la vicenda in settimana. Su Mediaset Infinity la puntata completa.

