1 Un’opinionista riporta un rumor sul futuro del vipponi

Marco Bellavia sabato ha lasciato la Casa del GF Vip. Il concorrente aveva raccontato dei suoi problemi di salute e chiesto supporto ai suoi compagni, i quali però non solo gli hanno voltato le spalle ma addirittura attaccato, eccetto qualcuno. Questo ha scaturito una forte reazione del web, tra chi chiede una squalifica esemplare.

A tal proposito l’opinionista Viviana Bazzani nei propri profili social ne ha parlato, rivelando alcune voci di corridoio che le sarebbero giunte e che parlano addirittura di un provvedimento disciplinare per più di un concorrente del GF Vip:

“Ci siamo. Che cosa decideranno i vertici Mediaset. È importante dire che la decisione di quello che poi verrà affrontato, il discorso del bullismo che c’è stato nei confronti del concorrente Marco Bellavia da parte di moltissimi concorrenti all’interno del Grande Fratello non è solo deciso da Alfonso Signorini, o dagli autori della Endemol e della stessa Endemol. Ma sarà deciso dai vertici Mediaset. Questo è importante dirlo perché noi poi facciamo presto a puntare il dito”.

“(…) Vi posso assicurare che le voci di corridoio sono molto forti e insistenti che Alfonso li vuole cacciare, vuole cacciare 5 persone via. Giustamente. Sarebbe anzi la prima volta nella storia di un reality che si assisterebbe a una cosa così. Tra l’altro secondo me non nuocerebbe nemmeno a quelli che sono gli equilibri della Casa, perché siamo appena alla terza settimana”. Secondo l’opinionista questo potrebbe dunque portare all’ingresso di nuovi vipponi al GF Vip, semmai dovesse verificarsi quanto rivelato. Stando a quanto dice Viviana Bazzani potrebbero esserci anche altre novità (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Tra le altre cose Viviana Bazzani svela di aver letto una bozza della possibile scaletta di questa sera del GF Vip e sostiene che alla fine potrebbe esserci spazio per Ginevra Lamborghini, interessata ad Antonino Spinalbese. Semmai dovesse essere quindi questo in qualche modo potrebbe risparmiarla da un provvedimento disciplinare. Ma al momento non abbiamo alcuna conferma a riguardo.

Si tratta semplicemente di voci di corridoio che l’opinionista riporta in un lungo video, che vi abbiamo riproposto. Chiaramente attenderemo novità a riguardo e capiremo solo questa sera quale sarà la decisione definitiva. Intanto il rumore sui social da vip e non continua in difesa di Marco Bellavia del GF Vip 7….