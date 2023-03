Amici 22, Rudy Zerbi invia un guanto di sfida a Wax

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2023

Amici 22

Primo guanto di sfida ad Amici 22

Tra pochi giorni parte ufficialmente il Serale di Amici 22 e solo domenica abbiamo scoperto chi sono i 15 allievi che hanno avuto accesso alla fase finale del talent show. In queste ore così i cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per prepararsi al meglio alla prima puntata, e per non deludere le aspettative dei loro prof e del pubblico. Oggi intanto, nel corso del daytime andato in onda su Canale 5, è arrivato il primo guanto di sfida. A lanciarlo è stato Rudy Zerbi, che ha chiesto che a scontrarsi siano Wax e Aaron. Ma non solo.

Il prof ha anche fatto arrivare in casetta una lettera per l’allievo di Arisa, spiegando perché ha voluto lanciare un guanto di sfida, che vedremo nel corso della prima puntata del Serale di Amici 22. Queste le dichiarazioni di Rudy Zerbi:

“Da un lato c’è Aaron, capace di adattare la sua voce a qualsiasi brano che è chiamato a cantare, dall’altro c’è Wax, che ha l’innegabile dote di rendere uguali tutte le canzoni che canta. Da un lato c’è Aaron, un camaleonte che modula la voce a suo piacimento, dall’altro c’è Wax, che è credibile solo ripetendo sé stesso fino allo sfinimento. Sono fermamente convinto di quello che dico, tanto da lanciare un guanto di sfida che li vedrà impegnati in tre ritornelli famosissimi. Questo guanto, ne sono sicuro, dimostrerà che ho ragione: toccheremo con mano senza ombra di dubbio la duttilità vocale di Aaron e al contrario i limiti enormi di Wax”.

❗Il prof Zerbi lancia un guanto di sfida: Aaron contro Wax! Cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/8kgCzvf8dG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2023

Nel corso della prima puntata del Serale di Amici 22 dunque scopriremo se Arisa accetterà il guanto di sfida proposto da Zerbi. Ma cosa accadrà e chi saranno i primi due allievi a dover lasciare il programma? Non resta che attendere per scoprirlo.