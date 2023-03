NEWS

Nicolò Figini | 15 Marzo 2023

GF Vip 7

Le difficoltà di Antonella Fiordelisi

Da quando Edoardo Donnamaria è uscito dal Grande Fratello Vip a causa della squalifica, sembra che Antonella Fiordelisi faccia fatica a riprendersi del tutto. In questi ultimi giorni, infatti, sta cercando di avvicinarsi al gruppo degli “Spartani“, di cui fanno parte persone con le quali non ha mai davvero legato. I primi approcci sono iniziati qualche tempo fa per amore del fidanzato.

Nel gruppo troviamo, per esempio, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà. In queste ore è spuntato un fimato che mostrerebbe un atteggiamento poco corretto di alcune vippone nei confronti di Antonella. Oggi nella casa si sta cercando di girare una specie di film. La Fiordelisi si è avvicinata a Micol, Oriana e Giaele per chiedere di cosa si trattasse. I problemi, però, sarebbero iniziati nel momento in cui si è allontanata.

Dal video qui sotto, infatti, alcuni utenti del web accusano le tre concorrenti di star parlando alle spalle di Antonella Fiordelisi mettendosi dentro l’armadio ed eludendo microfoni e telecamere. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

I MICROFONI #GFVIP

Questo succede dopo che Antonella si avvicina al gruppo per sapere del film da fare! Loro vanno via ed ecco pic.twitter.com/aPEcJc3bTz — Pressati🌙 (@panic193) March 14, 2023

Mentre aspettiamo di vedere come evolveranno i loro rapporti, Antonella Fiordelisi sa che fuori c’è il suo fidanzato che la aspetta e che per lei ha registrato un dolce videomessaggio il giorno del suo compleanno:

“Ciao piccola mia, faccio questo video per te. So quanto stai giù in questi giorni, ti ho visto e ti seguo tutto il tempo. Tanti auguri di buon compleanno, perché so quanto ci tieni alle feste. Siamo stati in grado di rovinarle sempre tutte, ma noi siamo passionali. Siamo bravissimi a fare pace. Mi manca svegliarmi alla mattina e addormentarmi accanto a te. Ci siamo scelti dalla prima settimana. Siamo sempre tornati insieme. Una cosa, ricomincia a vestirti come prima, senza esagerare. Sorridi perché sei la più bella del mondo. Mi manchi e ti amo, auguri”.

