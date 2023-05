Amici 22, scoppia la lite tra Maddalena e Wax e tutti difendono il cantante

NEWS

Debora Parigi | 3 Maggio 2023

Amici 22

Acceso scontro tra Maddalena e Wax ad Amici 22

Anche se ad Amici 22 gli allievi sono rimasti pochi, non mancano i litigi. Se negli ultimi due anni verso la fine era più facile andare d’accordo sul finale, quest’anno non è così. E anche questa volta in mezzo al litigio c’è Wax. L’altra persona coinvolta, invece, è Maddalena. Ma vediamo meglio cosa è successo.

Tutto è iniziato quando gli allievi, in casetta, stavano guardando in TV alcuni video musicali mentre erano sulle gradinate. È partita una canzone di Cremonini, artista che Maddalena adora. Ma gli altri non erano interessati a vedere il videoclip così Wax ha cambiato canale. Successivamente, quando lui se n’è andato, è stata proprio la ballerina a prendere il telecomando e a scegliere cosa guardare. Una volta tornato, Wax ha detto di voler guardare il film su Steve Jobs.

Da qui è partito il litigio. Prima Maddalena ha detto che voleva vedere una cosa lei, poi lui le ha sfilato il telecomando di mano e ha cambiato canale. Ecco che la ballerina si è molto arrabbiata e il cantante le ha risposto a tono con delle battutine. L’ha infatti invitata a farsi una tisana per rilassarsi e le ha detto che si scalda troppo. Maddy ha quindi risposto: “Io mi sto scaldando ora, ma tu ti scaldi nella vita”.

Questa frase ha fatto scattare qualcosa in Wax che ha subito sbottato: “Non toccare argomenti che non c’entrano un ca**o! Come ti permetti di dire che mi scaldo nella vita? Perché mi devi giudicare?”. E poi l’ha anche accusata di non saper chiedere scusa.

La sera, in un momento di relax, i ragazzi guardano la TV e… #Amici22 pic.twitter.com/FOW2SykOiO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 3, 2023

Alla fine se n’è andato ed è uscito in giardino continuando ad essere molto nervoso e confrontandosi anche con gli altri. Da quello che si evince, tutti si sono trovati d’accordo con Wax. Ma, come gli ha fatto notare Mattia, lui reagisce in un modo che passa dalla ragione al torto. Potete rivedere tutto il daytime di oggi di Amici 22 sul sito di Witty TV.