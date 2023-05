NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Amici 22

Le ultime informazioni sulla semifinale di Amici 22

Mancano pochi giorni alla finale di Amici 22, tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Alcuni allievi della scuola infatti sono risultati positivi al Covid e sono dunque al momento in isolamento in attesa di guarire. Per ovvi motivi così la registrazione della semifinale, prevista per giovedì 4 maggio, è stata annullata e rinviata di alcune ore, e solo ieri la Fascino, raggiunta da FanPage, ha rotto per la prima volta il silenzio su quello che potrebbe accadere. Questo quanto si legge in merito:

“Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”.

Adesso però sembrerebbero arrivare nuove informazioni sulle sorti del Serale. Pare infatti che tra pochi giorni si dovrebbe effettuare la registrazione della semifinale di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 sabato 6 maggio. Ma cosa accadrà dunque? A rivelarlo è la pagina Amici News. Stando a quando si legge pare che il pubblico che sarà presente in studio sia stato contattato dalla produzione, che avrebbe rivelato alcune news. La registrazione infatti si terrà o venerdì 5 maggio alle ore 15, o sabato 6 maggio alle ore 11, per poi andare in onda la sera stessa. Solo domani tuttavia verrà comunicata la data esatta.

Pare quindi che nonostante il piccolo contrattempo, sabato 6 maggio la semifinale andrà regolarmente in onda. In seguito domenica 14 maggio, in diretta, si terrà la finale, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione del talent show di Maria De Filippi. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà. Nel frattempo seguiteci per tante altre news sul programma, e non solo.