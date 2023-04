NEWS

Debora Parigi | 15 Aprile 2023

Amici 22

L’eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 22

Siamo alla quinta puntata del Serale di Amici 22. Come accade da alcune puntate, l’eliminato è solo uno e deriva dai tre eliminati provvisori della serata (uno per ogni manche). Cosa è successo quindi stasera? Grazie alle anticipazioni della registrazione avvenuta giovedì, sappiamo già cosa è successo durante le manche, quindi l’articolo contiene spoiler. Se non volete rovinarvi la “sorpresa”, non continuate a leggere.

A iniziare la gara è stata la squadra Zerbi-Celentano che ha sfidato la squadra Cuccarini-Emanuel. Dopo tre sfide a vincere sono stati gli sfidanti. Quindi al ballottagio sono finiti Cricca e Angelina con Cricca che è risultato essere il primo eliminato provvisorio.

Passiamo alla seconda manche che ha visto scontrarsi di nuovo le due squadre precedenti. Questa volta a vincere sono stati i Cuccarini-Emanuel dopo solo due sfide. Al ballottaggio sono finiti Aaron e Ramon ed è risultato il secondo eliminato provvisorio Ramon. Concludiamo con la terza manche che ha visto i precedenti vincenti sfidare la squadra Arisa-Todaro. Quest’ultimi hanno perso e quindi sono finiti al ballottaggio Wax e Federica. E proprio quest’ultima è stata la terza eliminata provvisoria.

Cricca, Ramon e Federica si sono quindi esibiti e la giuria ha scelto di salvare Cricca. A questo punto al ballottaggio finale sono rimasti Ramon e Federica. La giuria ha fatto la sua scelta e i ragazzi sono tornati in casetta. Qui Maria ha dato il verdetto. E l’eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 22 è Federica.

Potete rivedere tutto sul sito di Witty TV.