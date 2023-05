NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Maggio 2023

Amici 22

Come stanno andando gli ultimi singoli dei cantanti di Amici 22

Domenica sera su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici 22, che si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola. I protagonisti di questa edizione sono così tornati alle loro vite di sempre e al momento si stanno concentrando a pieno sulle loro carriere.

In particolare i cantanti, come sappiamo, si preparano al lancio dei loro primi EP, che stanno già scalando le classifiche grazie ai pre order. In questi giorni come se non bastasse Angelina, Wax e Aaron hanno pubblicato i loro nuovi singoli, che stanno conquistando il pubblico.

Ma come stanno andando i brani e quali sono gli streaming Spotify dei pezzi?

Andiamo a scoprirli.

Amici 22, gli ascolti del singolo di Aaron

In attesa del suo album, Universale, in uscita il prossimo 5 giugno, Aaron ha rilasciato il suo ultimo singolo, Visione Led.

Ma come sta andando il brano e quanti streaming Spotify ha ottenuto?

Stando alle stime, il pezzo ha raggiunto 38.751 stream.

Ma andiamo avanti.