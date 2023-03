NEWS

Mattia accede al Serale di Amici 22

Questo pomeriggio ha avuto inizio una nuova puntata del pomeridiano di Amici 22. La registrazione in questione è quella che è stata effettuata due settimane fa. Stiamo parlando della fine di febbraio, la quale sarebbe dovuta andare in onda i primi giorni di marzo. La tragica e inaspettata scomparsa di Maurizio Costanzo ha giustamente richiesto un periodo di pausa dei programmi di Maria e per la conduttrice stessa.

Oggi, quindi, gli spettatori hanno la possibilità di vedere il penultimo appuntamento con il talent prima del Serale. In questa occasione vengono assegnate diverse maglie color oro e tra i ballerini abbiamo visto anche Mattia Zenzola. Per l’allievo questo è il secondo anno, in quanto l’anno precedente si era infortunato e non aveva potuto continuare il suo percorso. Tornato tra i banchi della trasmissione di Canale 5, perciò, ha avuto un’altra possibilità e finalmente sta realizzando il suo sogno.

Lui e i suoi fan non potrebbero essere più elettrizzati di così. In sostanza, alla fine della gara di ballo e canto, Raimondo Todaro lo ha fatto scendere al centro dello studio. Successivamente lo ha fatto ballare per due volte e alla fine gli ha assegnato la maglia. Ha, inoltre, precisato che Mattia sarebbe stato idoneo anche nella scorsa edizione. Ovviamente non sono mancati gli applausi da parte del pubblico, dei suoi amici e le lacrime da parte sua.

Per poter recuperare il momento potete accedere alla piattaforma streaming Mediaset Infinity oppure a WittyTV. Qui saranno disponibili tutti i video. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.