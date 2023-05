NEWS

Nicolò Figini | 24 Maggio 2023

In una recente intervista Virginio, ex concorrente di Amici, ha parlato apertamente della sua omosessualità

La confessione di Virginio

Dopo aver partecipato nel 2006 alla categoria Giovani del Festival di Sanremo, Virginio è stato uno degli allievi dell’undicesima edizione di Amici. Il cantante è riuscito a ottenere la vittoria e ha pubblicato il suo primo EP intitolato “Finalmente“.

Della sua vita privata nessuno ne ha mai saputo molto. Questo perché è sempre stata una persona che ha sempre voluto mantenere la propria privacy. Tuttavia a tutti coloro vicini a lui non ha mai tenuto nascosto niente e oggi, 24 maggio 2023, in un’intervista ha confessato apertamente la sua omosessualità. Virginio ha voluto, però, fare una precisazione:

“Sono gay ma non parliamo di coming out. Un concetto superato per me. Si deve naturalizzare, fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità.

Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti“.

Il discorso del cantante è proseguito con la confessione di aver amato anche delle donne nella sua vita. Ha rivelato che, intorno ai 13 o 14 anni è arrivata la consapevolezza e questo lo ha portato anche a pensare di compiere gesti estremi:

“Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi”.

Infine, Virginio ha raccontato nella sua intervista a Vanity Fair di essere oggi felicemente fidanzato da quattro anni. Secondo lui l’amore aiuta a capirsi e a comprendere i propri limiti: “Ma soprattutto a non sentirti mai solo, a essere forte“. Continuate a seguirci per tante altre news.