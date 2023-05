Amici 22, Umberto si congratula con Mattia per la vittoria: “Per noi latinisti significa tanto”

NEWS

Debora Parigi | 17 Maggio 2023

Amici 22

Dopo la vittoria ad Amici 22, per Mattia arriva il messaggio da parte di Umberto che la considera una vittoria per tutti i latinisti

Le parole di Umberto Gaudino dopo la vittoria di Mattia ad Amici 22

Domenica scorsa c’è stata la Finale di Amici 22 che ha visto la vittoria di Mattia. Mentre Angelina è arrivata seconda e ha vinto la categoria canto. Come abbiamo già detto, è la prima volta che nel talent un latinista alza quella coppa. E quindi questo è un traguardo davvero importante per l’allievo di Raimondo Todaro che, dopo un brutto infortunio, è tornato e si è impegnato ancora di più.

Tanti sono stati i messaggi di congratulazioni da parte di ex allievi, professori e professionisti. E oggi è arrivato anche quello di Umberto Gaudino, professionista della scuola, ex allievo e che col latino ha portato tanto nel programma di Maria De Filippi. Umberto ha così scritto un lungo post per Mattia sul suo profilo Instagram in cui ha espresso tutto il suo affetto e la sua stima nei confronti dell’ormai ex allievo, aggiungendo di essersi rivisto in Mattia:

“Sono passati tre giorni dalla tua vittoria e ci tengo a dirti un po’ di cose. Sei un ragazzo speciale dentro e fuori. Dal primo giorno ho rivisto un po’ di me in te e forse per questo perdevo le staffe. Mi hai messo alla prova come poche persone nella mia vita…sembrava di scontrarmi con me stesso. Ma quello che le persone non sanno è che ci siamo sempre capiti con uno sguardo. Sono stati due anni intensi e spesso difficili ma ne è valsa la pena.”

Umberto ha fatto notare quanto la vittoria di Mattia ad Amici 22 sia stata importante per tutto il mondo del ballo latino: “HAI VINTO e lo hai fatto con il tuo talento e le tue forze. Noi ti abbiamo accompagnato in questo percorso e sono felice di averlo fatto perché la soddisfazione è immensa. Quella coppa per noi latinisti significa tanto e tu sei riuscito a tirarla su. L’unico consiglio che ti do, è di continuare a lavorare sodo senza tregua perché hai una carriera che ti aspetta a prescindere dalle scelte che farai“. Il ballerino professionista di Amici ha poi concluso scrivendo: “TVB rompiscatole del mio cuore. E non dimenticarti di ricordare a te stesso quanto vali, perché sei più forte di quello che pensi”.