NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2023

Amici 22

Valeria lascia Amici 22, mentre Cricca rientra nella scuola

Non mancano i colpi di scena oggi ad Amici 22. Come ormai sappiamo da alcuni giorni, la notte di Capodanno è accaduto qualcosa all’interno della casetta, che ha coinvolto 6 allievi della scuola. La produzione, che ha parlato di fatti gravissimi, ha deciso di prendere dei seri provvedimenti disciplinari e così i ragazzi sono finiti in sfida immediata. Ciò nonostante Tommy Dali, coinvolto nei fatti, è stato eliminato per volere di Rudy Zerbi, che ha deciso di non passare sopra a questa ennesima bravata del suo allievo.

Nel mentre Wax, NDG, Samu, Maddalena e Valeria hanno affrontato le loro sfide, ma a sorpresa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Lorella Cuccarini ha infatti proposto alla produzione di sostituire la Mancini con Cricca, che solo la scorsa settimana ha dovuto lasciare il programma. Gli autori a quel punto hanno inizialmente dichiarato che il cantante, essendo stato eliminato da un giudice esterno, non avrebbe avrebbe avuto diritto di rientrare all’interno della scuola con una sostituzione. Tuttavia considerando che i fatti avvenuti la notte di Capodanno sono stati resi noti soltanto in queste ultime ore, e che se fossero emersi in precedenza probabilmente Cricca non avrebbe dovuto lasciare la trasmissione, è stato concesso al giovane artista la possibilità di sostenere una sfida.

A vincere a sorpresa è stato proprio Cricca, che è così rientrato ufficialmente ad Amici 22. Valeria invece è stata definitivamente eliminata e ha così abbandonato il programma. Cricca torna dunque a far parte della scuola, con grande gioia di tutto il pubblico.

Questa è la decisione della produzione alla proposta della prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/EuloSKVnUP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 15, 2023

Ma cosa accadrà per lui nelle prossime settimane? Il cantante riuscirà ad accedere alla fase Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.