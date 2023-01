NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2023

Tommy Dali lascia Amici 22

Puntata intesa quella di oggi ad Amici 22. Ben 6 allievi infatti sono stati coinvolti in un provvedimento disciplinare, per via di alcuni fatti gravissimi accaduti la notte di Capodanno. Maria De Filippi tuttavia ha voluto tutelare i ragazzi coinvolti, che sono Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria, Maddalena e Samu, e insieme alla produzione ha deciso di non raccontare quello che è successo e di non mandare in onda le immagini della serata. In questi giorni tuttavia numerose sono state le teorie del web, ma al momento ancora nessuna certezza è giunta in merito.

Nel mentre gli allievi sono finiti in sfida immediata per volere dei professori, a loro volta rimasti sconvolti da quanto accaduto in casetta. Tuttavia per uno dei ragazzi c’è stata una punizione più dura del previsto: il ritiro definitivo della maglia della scuola.

Rudy Zerbi ha infatti deciso di eliminare Tommy Dali da Amici 22, anche a fronte dei precedenti provvedimenti in cui era stato coinvolto il suo allievo. Il cantante così non ha potuto fare altro che accettare la decisione del suo insegnante, e ha così ufficialmente lasciato il talent show di Maria De Filippi, a un passo dal Serale.

Nel mentre Wax, NDG, Valeria, Maddalena e Samu affronteranno le loro sfide immediate, e sapremo quale sarà il destino degli altri 5 allievi della scuola. Cosa accadrà dunque e come se la caveranno i ragazzi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre rimanete connessi con noi per scoprire tutte le altre news sul programma, e non solo.