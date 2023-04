Amici 22, Wax fa ancora le bizze e rifiuta un guanto lanciato dalla sua prof Arisa

NEWS

Debora Parigi | 12 Aprile 2023

Amici 22

Ad Amici 22 Wax non solo rifiuta i guanti lanciati dagli altri prof, ma oggi non ha voluto fare uno lanciato dalla sua prof Arisa

Nuovo daytime di Amici 22 e nuovo blocco dedicato a Wax che sembra fare qualche “bizza”. Il cantante, infatti, si è trovato in difficoltà sulla scrittura di alcune barre in un guanto. Ma non si tratta di un guanto che ha ricevuto, bensì quello che la sua insegnante Arisa ha lanciato per mettere in sfida lui e Angelina.

Si tratta del guanto “Canzone con dedica” sulle note di “Ti voglio bene” di Vasco Rossi. Wax, oggi, si è messo a scrivere le barre su questo brano, come richiesto dalla sua prof. Ma è entrato in crisi, dicendo di non riuscire ad esprimersi bene. Così, dopo aver parlato con la vocal coach, ha telefonato ad Arisa per un confronto.

Parlando con la sua insegnante, Wax ha detto di non voler fare questo guanto, perché non riusciva a buttare giù niente di bello, considerando anche il tempo. Arisa gli ha detto che Angelina ha avuto lo stesso suo tempo e lo ha fatto. E ha aggiunto che anche gli altri allievi di Amici 22 hanno lo stesso numero di assegnazioni, ma comunque riescono a fare i compiti che gli vengono assegnati e a preparare tutto. Quindi avrebbe dovuto rimboccarsi le maniche e lavorare, anche perché fuori viene rischiesto lo stesso.

Wax continua ad avere difficoltà nella scrittura delle barre e decide di parlarne con la sua prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/CJEWytkZPJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2023

Wax è tornato in casetta e si è davvero innervosito, infatti, chiuso nella sua stanza ha iniziato a lanciare oggetti un po’ arrabbiato. Aaron è riuscito a scambiare due parole con lui per spronarlo a provarci. Ma il cantante è andato dritto per la sua strada e ha parlato di nuovo con Arisa. Ha detto della sua difficoltà nel dire “ti voglio bene” e quindi anche ad esprime sentimenti in questo pezzo. Arisa gli ha fatto capire che così facendo dà anche ragione agli altri professori quando lo attaccano su certe cose.

Poco dopo Wax chiede nuovamente di parlare con la sua prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/a1cKjwJOkL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2023

Comunque alla fine gli ha lasciato scegliere se superare i suoi limiti (da lui imposti) e fare il guanto, oppure non superarli e quindi non farlo. Lui ha scelto di non volerlo fare. Potete rivedere tutta la puntata di oggi del talent sul sito di Witty TV.