Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2023

Eros Ramazzotti rompe il silenzio

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica e del gossip è stato Eros Ramazzotti. Come sappiamo solo il mese scorso, dopo settimane di pettegolezzi, il cantante, che è appena diventato nonno per la prima volta, è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomino, di 34 anni. Questa mattina così a lanciare un’indiscrezione sulla coppia è stato il settimanale Diva e Donna. La rivista ha infatti insinuato che Eros fosse in attesa del suo quarto figlio, concepito proprio dall’amore con la sua nuova compagna. Naturalmente in pochi minuti il pettegolezzo ha fatto il giro del web, arrivando fino all’artista stesso.

Poco fa così, con un post pubblicato sui social, Eros Ramazzotti ha rotto per la prima volta il silenzio e ha così smentito ufficialmente la presunta gravidanza di Dalila Gelsomino. Queste le dichiarazioni del cantante, che non sono affatto passate inosservate:

“Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta per fortuna). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.

Nessun quarto figlio in arrivo dunque per Eros Ramazzotti. Attualmente il cantante si sta godendo la sua nuova relazione, ma al momento sembrerebbe che la coppia non abbia ancora intenzione di allargare la famiglia. Le attenzioni dell’artista per di più sono pienamente rivolte al suo nipotino, Cesare, primogenito di sua figlia Aurora, venuto al mondo solo pochi giorni fa.