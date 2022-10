Amici 22: Wax insulta Rudy Zerbi: “Falso bast*rdo”, Arisa lo punisce (in modo soft) – VIDEO

1 Offese a Rudy Zerbi da parte di Wax

I cantanti di Amici 22 già nella puntata di ieri, domenica 10 ottobre, hanno subito un provvedimento disciplinare per non essersi presentati ad una video lezione. Da questo sia Rudy Zerbi che Lorella Cuccarini hanno preso altri provvedimenti, cosa a cui Arisa non era molto d’accordo. Ma adesso è successo altro che ha visto protagonista Wax.

I professori di canto hanno convocato tutti gli allievi per mostrare loro un filmato riguardante l’allievo di Arisa. In partica nella puntata ieri, mentre Rudy stava dicendo la sua opinione su Andre dopo che si era esibito, Wax dal banco ha iniziato a parlare da solo e ad usare termini offensivi contro Zerbi. Ha infatti detto parole come: “Falso e bastardo”.

Rudy ha quindi chiesto ad Arisa se, a seguito di questo, ha intenzione di prendere provvedimenti nei confronti del suo allievo. Il cantante si è anche difeso dicendo che stava parlando da solo e che era in un momento di rabbia. È anche venuto fuori, secondo le parole di alcuni compagni, che lui ha questo modo di fare sbagliato anche per il vissuto che ha avuto. E ci sta lavorando.

Alla fine Arisa ha deciso di prendere provvedimenti e gli ha detto di occuparsi per una giornata intera delle pulizie di tutta la casa e di quelle dei compagni.

In casetta i ragazzi hanno parlato di questa cosa…