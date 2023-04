NEWS

Nicolò Figini | 1 Aprile 2023

Amici 22

Cristiano Malgioglio ha paragonato Alessandra Celentano a Nikita, ma non quella che potreste pensare voi

Il paragone di Cristiano Malgioglio

Come già capitato nelle settimane precedenti la professoressa Alessandra Celentano ha scelto di indossare una parrucca. In passato è stata paragonata alla protagonista femminile de “Il Diavolo Veste Prada“. Questa volta, però, ha deciso di optare per un paio di capelli più lunghi di colore verde. Ma che cosa c’entra Cristiano Malgioglio?

In tanti sul web hanno trovato molto divertente paragonarla a Nikita Pelizon, la concorrente e finalista del Grande Fratello Vip 7. Ma non solo il pubblico a casa. Anche Cristiano, infatti, ha sorpreso tutti quanto affermando: “Ma, io vedo lei e mi sembra Nikita”. Gli utenti sono rimasti sbigottiti, increduli che la loro beniamina venisse citata anche ad Amici 22.

Eppure non è stato così. La verità è un’altra e se si continua ad ascoltare il filmato viene affermato: “…la protagonista del film famoso…“. Esiste un film del 1990 diretto da Luc Besson che porta lo stesso nome pronunciato da Cristiano Malgioglio. La pellicola conta numerose citazioni e omaggi ad altre pellicole, videogiochi e libri. Si tratta di un lungometraggio fatto di azione, tensione e dramma. L’unica differenza è che la protagonista aveva i capelli più corti.

TUTTI NOI ANCHE IL PUBBLICO IN REALTÀ HA PENSATO AD UN’ALTRA NIKITA #Amici22 pic.twitter.com/rGyMe3znZq — trashtvstellare (@tvstellare) April 1, 2023

