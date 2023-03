“Ciuchini testardi e arrogantelli”: Zerbi attacca Arisa e Wax

NEWS

Debora Parigi | 20 Marzo 2023

La lettera di Rudy Zerbi a Wax e Arisa dopo la prima puntata di Amici 22

Nella prima puntata del Serale di Amici 22 andata in onda sabato 18 marzo, durante la seconda manche Rudy Zerbi ha laciato il guanto di sfida ad Arisa che vedeva contrapposti Aaron e Wax. Questo guanto, però, è stato rifiutato e anche i giudici si sono trovati concordi nell’annullarlo. Il motivo riguarda il fatto che snaturava la personalità dell’allievo di Arisa con tutte le limitazioni richieste.

A seguito di questo, nel daytime di oggi abbiamo visto Zerbi riproporre il guanto di sfida, togliendo alcune regole rispetto alla prima proposta. Gli ha cioè questa volta permesso di usare effetti sonori (come autotune) e di muoversi sul palco. In questo modo, secondo lui, non si andrebbe a togliere personalità al cantante.

Come sappiamo, ogni guanto di sfida è accompagnato da una lettera e a un certo punto il prof ha usato delle parole molto dure nei confronti di Wax e Arisa. Il passaggio finale della lettera diceva: “Più di questo non so davvero cosa fare. Poi fate voi… Tanto mi sembra evidente che siamo di fronte a una coppia di ciuchini testardi e arrogantelli”.

Queste parole (“chiuchini testardi e arrogantelli”) hanno molto sorpreso e non sono per niente piaciute a Wax che ha voluto subito replicare. Ha infatti detto: “Queste sono le sue provocazioni… Ne parlerei con Arisa… Comunque penso che vada bene, a parte la sua solita scrittura che deve usare certe terminologie per andare contro gli altri. Coppia di ciuchini testardi e arrogantelli…penso che l’abbia detto perché medita sulle cose che lui è cioè ciuchino, testardo e arrogante”.

Per Wax comuque questo guanto è sembrato equo, mentre Arisa ha detto che lo riufiuteranno. Vedremo nella seconda puntata di Amici 22 se ci sarà occasione di proporre questo guanto e cosa quindi accadrà. Intanto potete rivedere tutta la puntata del daytime di oggi sul sito di Witty TV.