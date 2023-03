Amici 22: Megan lascia un biglietto di saluto a Gianmarco prima di andarsene, lui scoppia a piangere

NEWS

Debora Parigi | 20 Marzo 2023

Nessun saluto tra Megan e Gianmarco ad Amici 22, solo un biglietto

Sabato 18 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 22 che ha visto due eliminazioni e cioè Megan dopo la prima manche e NDG dopo il ballottaggio con Federica. Come sappiamo, la ballerina di Emanuel Lo sta insieme a Gianmarco, allievo di Alessandra Celentano. E proprio durante la puntata di sabato lui è scoppiato in lacrime dopo l’eliminazione della fidanzata.

Attendevamo il daytime di oggi, quindi, per vedere cosa era successo dopo in casetta, se i due ballerini avevano avuto modo di salutarsi di persona o stare del tempo insieme (come avvenuto negli scorsi anni). Purtroppo niente di tutto questo è accaduto (a meno che non si siano visti nel dietro le quinte).

Ma nel daytime di Amici 22 abbiamo visto Megan tornare in casetta dopo l’eliminazione per fare la valigia. E prima di andarsene ha lasciato un biglietto di saluti a Gianmarco. Lo ha riposto tra le zampe del peluche a scimmietta che lui tiene sul letto.

Una volta finita la puntata e tornati tutti in casetta, Gianmarco si è messo a piangere, confortato da altri allievi, tra cui Cricca. Poi è andato nella sua camera e ha trovato il biglietto. Lo ha letto piangendo e lo ha ha appeso al muro sopra il suo letto.

Potete rivedere tutta la puntata sul sito di Witty TV. E vi ricordiamo che la registrazione della seconda puntata del Serale sarà registrata giovedì e andrà in onda sabato 25 marzo.