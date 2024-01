Spettacolo

Nicolò Figini | 1 Gennaio 2024

Amici 23

Forse non tutti lo sanno ma Marisol, concorrente di Amici 23, ha partecipato a Italia’s Got Talent in passato. Il video

Marisol di Amici 23 a Italia’s Got Talent

Marisol è una delle protagoniste di Amici 23. La ballerina è entrata nella scuola televisiva più ambita d’Italia grazie alla maestra Alessandra Celentano che l’ha presa sotto la sua ala. Non mancano di certo le difficoltà e i rimproveri anche da parte della sua stessa insegnante. Tuttavia sta lavorando e i fan sono sicuri che la vedranno al Serale.

Tuttavia Marisol non è nuova al mondo della televisione. Forse non tutti lo sanno ma qualche anno fa, quando aveva solo 14 anni, è salita sul palco di Italia’s Got Talent. Era il marzo del 2020 e ha portato davanti ai giudici un’esibizione di pole dance. Qui sotto possiamo vedere il video completo sulle note di “Stone Cold” di Demi Lovato. La performance termina con gli applausi di tutto lo studio.

marisol a tredici TREDICI anni faceva ciò io sono letteralmente incantata estasiata innamorata di lei#amici23 pic.twitter.com/8BOXdKjn8G — giulia (@sonoabete) November 20, 2023

In un’intervista rilasciata in seguito al sito La provincia di Biella, l’attuale concorrente di Amici 23 ha dichiarato di avercela messa tutta e di aver provato una forte emozione. Nonostante non sia riuscita ad accedere alla finale, però, non si è detta per nulla insoddisfatta.

“È stata un’emozione indescrivibile. Quando ho partecipato alle registrazioni ad Avellino lo scorso settembre ero agitatissima ma allo stesso tempo contenta per la bellissima esperienza che stavo vivendo.

Ho ottenuto i tanto sperati ‘quattro sì’ dai giudici e in un attimo la fatica degli allenamenti con la mia insegnante Emily Angelillo, della scuola di ballo Dance 4, è stata spazzata via. Non ho ottenuto l’accesso alla finale, ma per me la vittoria è già quella di aver potuto mostrare il mio talento in televisione“.

Per quanto riguarda il suo futuro, all’epoca, Marisol aveva affermato di voler raggiungere un livello ancora più alto nella danza. Il suo desiderio più grande era quello di lavorare in TV e al momento sembra essere sulla strada giusta grazie alla visibilità che sta ottenendo ad Amici 23.