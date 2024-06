NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2024

Amici 23

Gli album dei cantanti di Amici 23 perdono terreno in classifica: ecco come si sono posizionati questa settimana

Oggi è stata rilasciata la nuova classifica FIMi con i dischi più venduti della settimana. Gli album dei cantanti di Amici 23 però perdono notevolmente posto, fatta eccezione di uno. Ecco come si sono classificati gli EP.

Gli album di Amici 23 in caduta libera

Sono trascorse alcune settimane ormai da quando sono stati rilasciati gli album dei cantanti di Amici 23, che hanno conquistato il cuore del pubblico. In questi giorni così gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno iniziato a girare l’Italia con una serie di instore, durante i quali stanno incontrando i fan che negli ultimi mesi li hanno supportati e sostenuti. Ma non solo. Holden, Petit e Mida hanno anche annunciato le date dei loro concerti, che si svolgeranno in autunno nei club. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Oggi infatti, come ogni venerdì, è stata rilasciata la classifica FIMI con i dischi più venduti della settimana. Tuttavia in molti hanno notato come gli album degli ex allievi siano calati notevolmente. Ma andiamo ad analizzare la situazione. La scorsa settimana Holden aveva debuttato con il suo EP Joseph al sesto posto. Oggi invece il cantante si trova alla posizione numero 23. Mida invece passa dalla posizione 12 alla 26, mentre Sarah dalla 23 alla 32.

L’unico a recuperare terreno è invece Petit. L’ex allievo di Amici 23 infatti la scorsa settimana si trovava al 15esimo posto. Oggi invece il giovane artista conquista la posizione numero 11.

Ciò nonostante i fan continuano a godersi i progetti discografici dei cantanti, che senza dubbio per tutta l’estate ci faranno cantare e ballare con i loro brani. A loro dunque facciamo un enorme in bocca al lupo, certi che nelle prossime settimane arriveranno importanti traguardi per Holden, Mida, Petit e Sarah.