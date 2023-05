Amici 23, Alessandra Amoroso ed Emma tra i prof? I rumor

NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2023

Amici 23

I rumor su Amici 23

La 22esima edizione è appena giunta al termine, tuttavia gli occhi del web sono già puntati su Amici 23. In queste settimane infatti si sta a lungo discutendo della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi, che tornerà su Canale 5 a partire da settembre. In particolare le indiscrezioni riguardano il possibile cast di prof, che secondo le voci di corridoio dovrebbe cambiare. Pare infatti che Arisa e Raimondo Todaro abbiano detto addio al programma e che il prossimo anno dunque non torneranno a ricoprire i loro ruoli. Sul web così si parla di coloro che dovrebbero prendere il posto della cantante e del ballerino, e adesso giungono nuovi inaspettati rumor.

Stando a quanto riporta il portale canaledieci.it infatti, sembrerebbe che una tra Alessandra Amoroso ed Emma possa prendere il posto di Arisa come prof di canto della prossima edizione del talent. Una delle due ex vincitrici dunque, stando a quanto si legge, potrebbe fare ritorno all’interno della trasmissione, stavolta però con un ruolo inedito. Naturalmente però precisiamo che al momento si tratta solo di pettegolezzi. Attualmente infatti non sono ancora giunte certezze da parte della redazione e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più.

In questi giorni intanto si è anche parlato di chi potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro come prof di Amici 23. Inizialmente si è mormorato che a sostituire il ballerino potesse essere nientemeno che Giuseppe Giofrè, giudice dell’ultima edizione del Serale. Nelle ultime ore come se non bastasse si è anche parlato dell’ipotetico ritorno di Veronica Peparini e di Kledi Kadiu. Tuttavia anche in questo caso si tratta di semplici voci di corridoio.

Ma cosa accadrà e da chi sarà composto il cast di prof della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.