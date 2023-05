Ballando con le stelle, sul profilo ufficiale sputano quattro nuovi ipotetici giudici

NEWS

Debora Parigi | 26 Maggio 2023

Ballando con le stelle

Cambio di giuria a Ballando con le stelle? La foto che insinua il dubbio

Per la prossima stagione televisiva la Rai ha confermato Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. E proprio la presentatrice sta lavorando al cast di vip concorrenti. Per il momento tanti sogni, ma non ci sono annunci ufficiali. Anche per quanto riguarda i ballerini professonisti non sappiamo chi sarà confermato e se ci sarà qualche volto nuovo. Addirittura si parla di un ritorno di Raimondo Todaro che lascerebbe Amici. Ma per il momento sono tutti rumor.

E tra le voci di corridoio che da tempo girano ci sono anche quelle che riguardano la giuria. Si perché si vocifera che ci possa essere una rivoluzione proprio tra il gruppo che dà i voti ai concorrenti. E adesso queste voci si fanno più insistenti dopo che lo stesso account ufficiale del programma ha pubblicato una foto molto sospetta.

“È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di Ballando Con Le Stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi”.

Come vediamo in foto, ci sono Barbara D’Urso, Giancarlo Magalli, Francesca Fagnani e Giuseppe Cruciani. Da quello che si evince, però, da questo post è il fatto che non tutti gli attuali giurati siano per forza sostituiti. Difficile pensare ad esempio che Carolyn Smith possa lasciare il suo ruolo. Inoltre dobbiamo aggiungere che Selvaggia Lucarelli ha già confermato che tornerà a sedersi dietro il bancone della giuria.

Come detto, quindi, è più probabile che qualcuno degli attuali giurati di Ballando con le stelle possa andarsene e quindi essere sostituito, magari proprio da uno di questi quattro nomi fatti dalla redazione del programma. Se volete dire la vostra, potete farlo proprio sotto il post Instagram della trasmissione.