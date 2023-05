NEWS

Nicolò Figini | 23 Maggio 2023

L’indiscrezione sui nuovi maestri di Amici 23

Da qualche settimana si sta parlando della possibilità che Arisa e Raimondo Todaro possano lasciare la loro cattedra ad Amici 23. La prima vorrebbe concentrarsi di più sulla sua musica e vorrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2024. Per quanto riguarda il secondo, invece, voci non confermate sostengono che ci siano delle tensioni con Maria De Filippi.

Stando a quanto riportano alcune fonti sembra che la conduttrice si sia spazientita con il maestro. Lo avrebbe accusato di essere troppo presuntuoso e di fare in continuazione dietrologie e insinuazioni. Per tale ragione Raimondo Todaro potrebbe dire addio ad Amici dopo solo due anni di permanenza. Se questo fosse vero cosa succederà? Da chi verrà sostituito?

A dare i primi indizi ci ha pensato Amadeo Venza tramite il suo profilo Instagram. L’esperto di gossip, infatti, ha dichiarato che i rumor sull’addio di Todaro e Arisa sarebbero sempre più concreti. Al posto del professore di danza, infatti, potrebbero fare il loro ritorno Veronica Peparini o Kledi Kadiu. Al momento non abbiamo molte altre informazioni in merito e dovremo attendere per capire che cosa succederà.

Per adesso tutte questa informazioni sono da prendere con le pinze. Venza afferma che potrebbe tornare solo uno dei due oppure entrambi. Questo vuol dire che il destino nella scuola di Amici 23 di Emanuel Lo oppure Alessandra Celentano è a rischio? Trattandosi semplicemente di ipotesi non possiamo dare una risposta certa.

Nel caso in cui dovessimo ottenere ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.