Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Amici 23

Allarme pulizie ad Amici 23

La maestra Celentano era stata chiarissima a inizio anno con gli allievi della scuola di Amici 23. Aveva avvertito i ragazzi del nuovo regolamento invitandoli a rispettarlo alla lettera. Tra i punti principali ci sono ordine e pulizie. E come accade ogni anno anche stavolta i concorrenti ci sono cascati.

Questo ha spinto la produzione di Amici 23 a convocarli immediatamente in gradinata per mostrargli i filmati di quanto accaduto. Dalla clip si vede del cibo avanzato, stoviglie sporche, divani in disordine, scarpe qua e là in giro per la casa così come vestiti e altri oggetti di vario genere.

Successivamente le immagini della Casetta di Amici 23 si sono spostate sul caos presente nelle stanze. A qualcuno è scappato da ridere e una delle addette ai lavori ha ripreso i ragazzi per questo: “Non penso ci sia nulla da ridere”.

Tutti i ragazzi sono stati convocati in gradinata dalla produzione per mostrargli un video… #Amici23 pic.twitter.com/M2OQfAU0X7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2023

Giada si è lamentata molto, spiegando di essere una delle poche lì dentro a darsi da fare insieme a pochi altri. Successivamente tutti gli allievi di Amici 23 sono stati invitati a fare i nomi di chi, secondo loro, è meno collaborativo in Casetta. A emergere su tutti è il nome di Ezio. Gli altri hanno puntato il dito su svariati nomi. Questo ha generato attimi di tensione tra i ragazzi, che si sono ritrovati a discutere per questo motivo.

“Questa è l’ultima volta, io non cucinerà mai più, veramente”, ha detto Lil Jolie. Holy Francisco dal canto suo: “Secondo me a volte scambiate l’essere furtivi con il non pulire”. Secondo Holden se tutti facessero il proprio non ci sarebbe questo tipo di problema. Ma Nicholas non si è trovato propriamente d’accordo: “Sì, ma tutti state dicendo che fate le vostre cose. Se tutti lo faceste, non metto in dubbio che tu come altri non lo fate, ma non ci sarebbero piatti da pulire in più. Ho state dicendo una stro****a adesso. Nessuno si è alzato a dire che non fa niente…”

Tutti gli allievi hanno fatto i nomi dei tre compagni che si impegnano di meno nelle pulizie e subito dopo… #Amici23 pic.twitter.com/NJYucNT5Fy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2023

A ogni azione, però, corrisponde una reazione e Ezio dopo aver ricevuto il maggior numero di voti ha subito un provvedimento disciplinare. Nella puntata di domenica di Amici 23, infatti, non potrà esibirsi. Lui sembra esserci rimasto male e si è isolato, per poi scambiare quattro chiacchiere con Nicholas, che ha cercato di fargli capire come avrebbe dovuto comportarsi.

Adesso i ragazzi di Amici 23 dovranno stare molto attenti!