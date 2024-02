NEWS

Debora Parigi | 2 Febbraio 2024

Amici 23

Tanti colpi di scena nella registrazione di Amici 23 di questo pomeriggio. Le anticipazioni ci riferiscono di una maglia assegnata per il Serale. Ma purtroppo uno degli allievi è stato eliminato dalla scuola. Vediamo quindi cosa è successo nel dettaglio.

Simone eliminato dalla scuola di Amici 23

Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di Amici 23 che vedremo domencia 4 febbraio alle 14 su Canale 5. Infatti se nelle ultime settimane (litigi a parte) le puntate erano state abbastanza tranquille, questa volta sono accadute un paio di situazioni di rilievo. Non solo gare, quindi, ma anche decisioni da parte dei professori della scuola.

Vi abbiamo raccontato di Dustin che è stato il primo allievo a prendere la maglia del Serale. A dargliela è stata la sua professoressa di appartenenza Alessandra Celentano. Dopo il primo posto nella gara di oggi, gli ottimi risultati nei mesi e anche i complimenti degli altri professori, la Celentano ha fatto esibire più volte Dustin. E alla fine gli ha dato la maglia del Serale.

Ma per un allievo che raggiunge un importante obiettivo, ce n’è un altro che purtroppo ha interrotto il suo percorso proprio a un passo dal Serale di Amici 23, come riportano le anticipazioni di Superguida TV. Nelle scorse settimane abbiamo visto Emanuel Lo valutare attentamente i suoi allievi per prendere delle decisioni. E proprio questa settimana Kumo non è stato convocato in sala per le verifiche (dopo la scorsa non andata benissimo).

Sia il ballerino che il pubblico hanno iniziato a preoccuparsi, ma per il momento Emanuel Lo lo tiene nella scuola. Chi ha invece deciso di non portare al Serale è Simone. In questa puntata l’allievo di Emanuel è arrivato penultimo nella gara giudicata da Eleonora Abbagnato. E ricordiamo che lui arriva nelle ultime posizioni ormai da molto tempo.

Ecco che quindi oggi Emanuel Lo ha fatto venire Simone al centro dello studio e gli ha fatto un lungo discorso. Spiegando in modo pacato la sua decisione, si è mostrato anche molto dispiaciuto, ma comunque non poteva fare altrimenti. Il ballerino c’è rimasto male, ma ha compreso. Simone, quindi, è stato eliminato da Amici 23 proprio a un passo dal Serale.