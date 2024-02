NEWS

Debora Parigi | 2 Febbraio 2024

Amici 23

Una nuova puntata di Amici 23 è stata registrata questo pomeriggio e arrivano le prime anticipazioni su cosa è accaduto. La parte finale del talent si sta avvicinando e i professori devono capire chi portare e chi eliminare. Ecco quindi che nella registrazione di oggi è stato annunciato il primo allievo che andrà al Serale.

Dustin è il primo allievo ad accedere al Serale di Amici 23

Si è da poco conclusa la registrazione di Amici 23 che andrà in onda domenica 4 febbraio. Abbiamo quindi le prime anticipazioni di cosa è accaduto grazie al sito Superguida TV. Il Serale si fa sempre più vicino (partirà a metà marzo) e quindi i professori stanno facendo le loro valutazioni su chi far accedere e chi no.

Parlando proprio di Serale, come ormai gli spettatori si aspettavano, oggi c’è stata la prima maglia assegnata. Oltre alle gare di canto e ballo, infatti, non sono mancati i colpi di scena (sia in positivo che in negativo). Ecco che quindi è arrivata la notizia del primo allievo che ha avuto accesso al Serale di Amici 23. Ma vediamo come si è svolto tutto.

La puntata è iniziata come sempre con le gare di canto e ballo e i giudici. Da qui sono uscite le consuete classifiche e quindi i professori hanno fatto delle valutazioni. Parlando del ballo Dustin è arrivato al primo posto (a giudicare c’era Eleonora Abbagnato).

Per il ballerino il primo posto è un conferma continua nelle ultime settimane e le sue performance in generale sono sempre eccellenti. Se consideriamo anche le classifiche dei professori, lui è risultato primo sia in quella della sua insegnante Alessandra Celentano che in quella di Raimondo Todaro. In quella di Emanuel Lo era comunque secondo.

A seguito di questi ottimi risultati, la Celentano ha deciso di dargli la maglia del Serale. Quindi Dustin è il primo allievo al Serale di Amici 23.