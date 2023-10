Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Ottobre 2023

Amici 23

Amici: Anna sfida Mida

Mida è entrato nella scuola di Amici 23 per volere di Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli, invece, ha sempre manifestato perplessità sul cantante e adesso ha deciso di mandargli un compito da realizzare. Al giovane allievo ha affidato una canzone: Brividi di Mahmood e Blanco, canzone vincitrice anche al Festival di Sanremo.

Nella sua lunga lettera Anna Pettinelli ha ricordato che ormai Mida ha fatto diverse esibizioni durante il pomeridiano e in vista della nuova puntata di Amici 23 vuole metterlo alla prova. Non è voluta entrare nel merito del sapere o meno cantare, perché secondo lei non viene fuori in maniere evidente:

“(…) Ciò che esce di te, invece, è che nelle tue esibizioni continui a cercare il pubblico, lo inciti a rendere la tua esibizione una “caciara” di applausi e urletti. Sei un cantante o uno ‘scaldapubblico’? Non è mia intenzione offenderti ma è mia intenzione sapere se e come canti”.

Successivamente nella lettera scritta, Anna Pettinelli ha ricordato la performance di Mida durante la scorsa puntata di Amici 23. Secondo lei ha scelto il brano “Maria” di Ricky Martin in maniera un po’ furba. È rimasta sorpresa dall’energia che utilizza nell’incitare il pubblico. Da qui la decisione di affidargli una nuova sfida:

“Per questo ho deciso di affidarti un compito dove ciò che deve uscire sono l’intensità e la maturità del tuo canto, non altro. Pensa a queste mie parole, Mida, concentrati sul contenuto e non sulla forma”.

In vista della quarta puntata di #Amici23 Mida riceve un compito! pic.twitter.com/sDLTb54xsE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2023

Successivamente Mida ha incontrato la sua insegnante di Amici 23, Lorella Cuccarini. Le ha mostrato la lettera di Anna Pettinelli e ha confidato di aver compreso il perché la docente gli ha dato dello “scaldapubblico”, accettando la critica. Consapevole, però, di poter mostrare il suo lavoro. In chiacchiera con Lorella ha infine raccontato il periodo difficile affrontato di recente con la separazione dei suoi genitori e quanto sia stato difficile per lui in passato rapportarsi agli altri.

Ora tocca a Mida mostrare il suo valore nella scuola di Amici 23. Riuscirà a convincere Anna Pettinelli?