Paola Perego torna sui social dopo l’intervento e annuncia il ritorno in TV: “Vi voglio bene”

NEWS

Nicolò Figini | 2 Febbraio 2024

Dopo diversi giorni di distanza dai social, a causa dell’operazione subita e del ricovero in ospedale, Paola Perego è riapparsa sul suo profilo Instagram con un messaggio per i fan.

Paola Perego torna sui social

Le ultime settimane di gennaio Paola Perego ha informato i suoi fan di essersi sottoposta a un delicato intervento di nefrectomia parziale per una neoplasia. In sostanza si tratta di un’operazione che mira all’estrazione delle cellule tumorali di una parte del rene garantendo la preservazione della parte restante:

“Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. E’ importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“.

Tantissimi sono stati i commenti di pronta guarigione da parte dei suoi colleghi e amici più cari, da Barbara d’Urso a Rita Dalla Chiesa. Durante la diretta di Citofonare Rai 2 Simona Ventura, con la quale conduce proprio tale programma, ha voluto mandare un saluto molto speciale alla sua amica. Ha espresso tutta la sua vicinanza aggiungendo di non vedere l’ora di poterla rivedere accanto a sé.

A distanza di alcune settimane, finalmente, sembra che l’attesa stia per volgere al termine. Paola Perego ha pubblicato il primo selfie dopo il periodo di assenza e nella descrizione ha annunciato il ritorno in TV:

“Ciao a tutti! Finalmente domenica mattina tornerò in diretta, di nuovo col sorriso, insieme alla mia socia Super Simo, alle 10.30 con Citofonare Rai2! Grazie ancora per l’enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene”.

Un’ottima notizia per se stessa, la sua famiglia e tutti i fan che la seguono con passione da anni sul piccolo schermo. Anche noi di Novella 2000 non potremmo essere più che felici di questa bella news. Adesso non ci resta che attendere domenica 4 febbraio 2024 per assistere al suo effettivo ritorno sulle scene.