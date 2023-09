Spettacolo

Vincenzo Chianese | 21 Settembre 2023

Amici 23

Mattia Zenzola ospite della prima puntata di Amici 23

Sono ormai trascorsi ben 4 mesi da quando Mattia Zenzola ha vinto Amici 22, coronando così il suo sogno nel cassetto. Non è stato semplice, come sappiamo, il percorso del ballerino all’interno del talent show di Maria De Filippi. Mattia infatti era stato uno dei protagonisti della 21esima edizione, tuttavia a una manciata di giorni dall’inizio del Serale, un infortunio lo costrinse al ritiro. Raimondo Todaro però, che non ha mai smesso di credere in Zenzola, ha offerto nuovamente un banco al suo allievo lo scorso anno, dandogli modo di poter completare il suo percorso. Nel corso dei mesi così non sono mancate le soddisfazioni, e lo scorso maggio Mattia si è classificato al primo posto, vincendo il programma.

Nelle settimane successive il ballerino si è impegnato al massimo, e per lui sono arrivati diversi impegni professionali. Solo poche ore fa l’ex allievo del talent show ha anche annunciato di essere entrato a far parte del cast del musical di Mare Fuori, che debutterà prossimamente. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Oggi infatti si registrerà la prima puntata di Amici 23, durante la quale verrà formata la nuova classe. Ospite in studio sarà proprio Mattia Zenzola, che dovrà riconsegnare la coppa e passare così il testimone. Sui social intanto il ballerino ieri sera si è mostrato in hotel con il trofeo, in attesa di trascorrere la sua ultima notte con la coppa. Il breve filmato naturalmente ha fatto il giro del web, e non sono mancati tanti commenti da parte dei fan, che non hanno mai smesso di sostenere Mattia.

Mattia in hotel insieme alla coppa, oggi sarà in registrazione 👀#Amici23 pic.twitter.com/o0Riksa3Ab — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2023

Il pubblico intanto si chiede già chi saranno i nuovi allievi di Amici e di certo non mancheranno le emozioni. Appuntamento con la prima puntata a domenica 24 settembre.