Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Amici 23

Le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 10 marzo 2024

Le anticipazioni Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 10 marzo su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTV.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Tra gli ospiti in studio troviamo il ritorno di Mew e Mattia Zenzola. La gara di canto è stata giudicata da Diodato. Mentre quella di ballo è stata giudicata da Nancy Berti e Kledi.

Il direttore artistico del Serale sarà Stephane Jarny. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 10 marzo 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Ayle

Sarah

Lil Jolie

Kia

Nahaze

Alla fine scopriamo chi ha ottenuto la maglia e chi sono stati gli eliminati.

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

Gara estemporanea di canto

In base agli spoiler sulla prossima puntata del pomeridiano di Amici 23 sappiamo che Beppe Vessicchio ha giudicato una gara estemporanea di canto.

Coloro che ancora non avevano la maglia hanno cantato tre brani a testa. Questa la classifica:

Sarah

Lil Jolie

Ayle

Kia

Nahaze

Nel mentre proseguiamo con altre gare…

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Giovanni

Kumo

Chi passerà al Serale tra loro due?

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 10 marzo non terminano qui…

Tutti i concorrenti passati al Serale di Amici 23

Nella puntata di Amici 23 del 10 marzo 2024 vediamo, secondo le anticipazioni, chi sono gli allievi che sono passati al Serale.

Finalmente la tanto sospirata maglia l’hanno potuta stringere Sarah, Ayle e Lil Jolie per quanto riguarda i cantanti. Questi si sono dovuti esibire di nuovo per ottenere la maglia.

Mentre per i ballerini vedremo Giovanni e Kumo. Quest’ultimo ottiene la maglia dopo aver vinto la gara di improvvisazione giudicata da Garrison.

Passiamo ora a scoprire chi è stato di conseguenza eliminato e la proposta che hanno ricevuto…

Kia e Nahaze eliminate da Amici 23

Stando agli spoiler e alle anticipazioni di Amici 23 sappiamo che Kia e Nahaze sono state entrambe eliminate.

Le due giovani studentesse hanno ricevuto una proposta.

Ovvero quella di poter tornare a settembre e avere un’altra occasione, in quanto quest’anno hanno avuto molto meno tempo rispetto agli altri per prepararsi al Serale.

Accetteranno? Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 10 marzo 2024.

Lil Jolie entra nella squadra della Pettinelli

Nella scorsa puntata del pomeridiano Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di passare alla sua squadra e dopo averci pensato per un po’ ha accettato.

Il tutto è accaduto dopo che Rudy la fa esibire su Angie e Jaded.

Lil ha scritto una lettera a Zerbi in cui diceva di sentirsi poco supportata in quest’ultimo periodo e di aver trovato una sintonia con Anna.

Le squadre del Serale di Amici 23

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 10 marzo 2024 assisteremo anche alla presentazione delle squadre del Serale.

Queste saranno formate dalle seguenti coppie:

Zerbi – Celentano

– Cuccarini – Emanuel Lo

– Pettinelli – Todaro

Proseguiamo con i gossip e le liti avvenute in puntata…

Litigi tra professori e gossip

Nella puntata del 10 marzo 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Maria fa riunire fuori i prof per parlare delle maglie e dell’eventualità di darne una in più.

fa riunire fuori i prof per parlare delle maglie e dell’eventualità di darne una in più. Stephane Jarny direttore artistico del Serale.

direttore artistico del Serale. Alla fine vengono presentate le squadre del serale e si esibiscono gli allievi che avevano già la maglia, ricevuta nelle precedenti puntate.

del serale e si che avevano già la maglia, ricevuta nelle precedenti puntate. Mattia Zenzola porta le maglie del Serale e dimostra con la Tocca per Giovanni.

Concludiamo con il quando va in onda Amici 23…

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata martedì 5 febbraio 2024 andrà in onda domenica 10 marzo 2024.