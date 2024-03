Spettacolo

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha ricevuto una bellissima ed emozionante sorpresa e ha così incontrato sua sorella Monica, alla quale è da sempre molto legato.

Grandi emozioni per Massimiliano Varrese

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e a vivere una fortissima emozione è stato Massimiliano Varrese. Sappiamo bene che l’attore è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione e di certo ha contribuito al successo del reality show. Proprio durante l’ultima diretta così per l’ex protagonista di Grandi Domani è arrivata una bellissima e inaspettata sorpresa. Massimiliano ha infatti avuto l’opportunità di incontrare sua sorella Monica, con la quale ha da sempre un bellissimo rapporto. Pochi secondi prima del faccia a faccia, Varrese aveva iniziato a parlare del suo legame con Monica e ha così affermato:

“È tanto che non dico a mia sorella che le voglio bene. Noi siamo un po’ cresciuti senza dircelo a volte. Siamo di poche parole. Ci guardiamo e ci capiamo. Con mia sorella ho un rapporto bellissimo”.

Mentre Massimiliano Varrese stava terminando il suo discorso è arrivato il freeze e a quel punto a fare il suo ingresso è stata proprio sua sorella Monica, che ha così speso dolcissime parole per l’attore: “Ti voglio bene. Sei la mia colonna portante. Sono molto orgogliosa di te. Siamo sempre stati uniti. Sono diventata la tua fan numero 1, dopo mamma, perché c’è prima lei”.

Massimiliano riceve una sorpresa che riempie il cuore di gioia: una visita della sua amata sorella, Monica. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/Cxvdz9A0DP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Poco dopo Massimiliano e Monica si sono stretti in un bellissimo abbraccio e il momento ha commosso ed emozionato tutto il pubblico del Grande Fratello. Varrese così, dopo aver vissuto questa bella emozione e dopo aver ricevuto la carica da sua sorella, è tornato in casa per affrontare al meglio queste ultime settimane di gioco.