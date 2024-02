NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2024

Amici 23

Tutte le anticipazioni sulla puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 11 febbario. Ecco cosa accadrà

Si è svolta questo pomeriggio la registrazione di una nuova puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 11 febbario. Scopriamo quindi le anticipazioni di tutto quello che vedremo in onda alle 14 su Canale 5.

Le anticipazioni di Amici 23

Nel pomeriggio del 7 febbraio c’è stata una nuova registrazione del pomeridiano di Amici 23 e quindi abbiamo anche le anticipazioni grazie al sito di Superguida TV. La puntata andrà in onda domenica 11 febbraio alle ore 14 su Canale 5.

Come ricordiamo, sono iniziate le assegnazioni delle maglie del Serale, ma anche le eliminazioni dei professori nel caso qualche allievo non fosse pronto.

Nella puntata registrata oggi abbiamo avuto come ospite musicale Olly. Mentre i giudici sono stati Beppe Vessicchio e J-Ax per il canto e Daniel Ezralow per il ballo. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La gara di canto

La puntata è iniziata con le gare. Iniziamo dalla classifica di quella di canto giudicata da Beppe Vessicchio e J-Ax. Ecco i risultati:

Petit Lil Jolie Sarah Martina Malia Kia Holden Nahaze Ayle Mida

I primi 3 classificati hanno fatto una gara di inediti che aveva come premio la realizzazione del videoclip del suo inedito. A trionfare è stato Petit.

La gara di ballo

Come per il canto, anche per il ballo c’è stata una gara cn relativa classifica. A giudicare c’era Daniel Ezralow. Ecco i risultati:

Marisol Sofia Lucia Nicholas e Kumo Giovanni

Anche i ballerini hanno dovuto fare un’altra gara, di improvvisazione sulle emozioni ovvero su felicità e sconforto. Vi hanno partecipato Dustin, Nicholas e Lucia. Nella prima parte dovevano interpretare la gioia e nella seconda la tristezza con la faccia coperta dalle maschere. Ha vinto Dustin che si è aggiudicato una borsa di studio in Finlandia.

Segnaliamo che Dustin ha chiesto alla Celentano se era sicura di non far partecipare Marisol. E la Maestra ha sottolineato che ne era certa solo perché voleva che la ballerina preservasse il suo ginocchio ancora un po’.

Anticipazioni Amici 23: Gaia prende la maglia del Serale

Dopo Dustin, un altro allievo della scuola di Amici 23 si è aggiudicato la maglia del Serale. Anche questa volta un ballerino e cioè Gaia, l’allieva di Raimondo Todaro. La ballerina non era in studio a causa del suo problema al ginocchio. Così Maria ha deciso di collegarsi con lei in casetta all’improvviso. Infatti l’hanno trovata a bere una tisana con il ghiaccio sul ginocchio.

A questo punto Raimondo Todaro le ha detto che sarebbe andata al Serale e lei è scoppiata di gioia. Questa scelta da parte del professore è stata fatta per tutelare l’allieva visto il ginocchio, così che potesse riposarsi e prepararsi con più tranquillità al Serale. Anche perché su di lei aveva già le idee molto chiare.

I compiti per gli allievi di Amici 23

Concludiamo le anticipazioni di questa puntata di Amici 23 con i compiti assegnati ad alcuni allievi.

Partiamo da Kumo che ha balla un cha cha con Francesca Tocca e ha preso 0 dalla Celentano. La maestra gli ha detto che non è predisposto, a differenza di Giovanni che è predisposto naturalmente. Sempre per il ballo, c’è stato un compito anche per Giovanni sempre dalla Celentano che gli ha dato 2.

Passiamo al canto con il compito per Sarah dato dalla Pettinelli sul brano Vacanze romane Non lo ha superato e quindi si è messa a piangere perché non se lo aspettava visto che era un compito vecchio. Ayle, invece, ha avuto un compito da Lorella Cuccarini sul brano La Vasca.