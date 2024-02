NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2024

Amici 23

Dalla registrazione del 7 febbario di Amici 23, arrivano le anticipazioni su una nuova maglia del Serale assegnata a uno degli allievi. Dopo Dustin, un altro ballerino è stato premiato e ha conquistato questo ambito posto. Vediamo tutti i dettagli di ciò che è successo.

Gaia è la seconda allieva di Amici 23 ad accedere al Serale

Anche se si sta svolgendo il Festival di Sanremo, Mediaset porta avanti i suoi programmi. E così oggi pomeriggio è avvenuta la registrazione della puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 11 febbraio. Dopo la scorsa puntata, anche questa avrà dei colpi di scena.

A tal proposito, ricordiamo che la scorsa settimana c’è stata la prima maglia del Serale assegnata. Se l’è aggiudicata il ballerino Dustin, allievo di Alessandra Celentano. Il ragazzo piace a tutti i professori e ha sempre dimostrato grande bravura, quindi la sua insegnante lo ha voluto premiare.

Nella registrazione di oggi di Amici 23 c’è stata un’altra maglia del Serale assegnata a un allievo. E anche questa volta è un ballerino. Di chi stiamo parlando? Di Gaia! Cioè l’allieva di Raimondo Todaro.

Questa volta, però, la consegna è avvenuta in maniera un po’ diversa rispetto a Dustin. Infatti Gaia non era presente in studio sempre per via del dolore al ginocchio. Durante la puntata, quindi, si sono collegati con lei che era in casetta e il suo professore le ha annunciato che la portava al Serale. Per lei è stata una gioia immensa e inaspettata.

La scelta viene anche dal fatto che Todaro è sempre stato convinto di portare Gaia al Serale. In questo modo potrà tenerla un po’ a riposo per il ginocchio e farla preparare nel modo giusto per il Serale. Aggiungiamo che non c’è stata nessuna eliminazione per fortuna tra i ragazzi della classe.