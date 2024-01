Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2024

Amici 23

Abbiamo le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 14 gennaio 2024. Gare, compiti, litigi e provvedimenti

Le anticipazioni Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 14 gennaio su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTv.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Ospiti in studio l’ex allievo di Amici Alberto Urso. Poi anche Matteo Romano per presentare il suo nuovo singolo “Assurdo“. La gara di canto è stata giudicata da Arisa, mentre quella di ballo è stata giudicata da Anbeta e Samantha Togni.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con le cover

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 14 gennaio 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Martina canta “ Luce ” di Marco Mengoni

canta “ ” di Marco Mengoni Holden , Arisa gli dice che avrebbe voluto vedere più movimento

, Arisa gli dice che avrebbe voluto vedere più movimento Malia

Ayle ha cantato una canzone di Calcutta

ha cantato una canzone di Calcutta Mida ha cantato “ Vertigine ” di Elodie

ha cantato “ ” di Elodie Sarah ha cantato “ Control “

ha cantato “ “ Petit

Lil Jolie canta “La collina dei ciliegi” di Battisti

Una parte degli allievi ha anche presentato dei nuovi inediti

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

I nuovi inediti di Amici 23

I cantanti di Amici 23 hanno anche presentato i loro nuovi inediti.

Stando alle anticipazioni e agli spoiler sulla puntata del 14 gennaio 2023 sappiamo i titoli:

Mida con “Fight Club“

con “Fight Club“ Petit con “Tornerai“

con “Tornerai“ Malia

Ayle con “Il tuo amore“

La prossima settimana verranno presentati gli altri inediti.

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Dustin

Marisol viene definita una pantera da Anbeta

viene definita una pantera da Anbeta Lucia

Giovanni , Samantha Togni gli dice che deve migliorare sui giri

, Samantha Togni gli dice che deve migliorare sui giri Gaia

Simone / Sofia

/ Nicholas, secondo Anbeta è ‘sporco’

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 14 gennaio non terminano qui.

Continua…

La sfida di Kumo ad Amici 23

Stando agli spoiler Kumo ha fatto una sfida contro Alessandro.

Le indiscrezioni rivelano che ha giudicare

La sfida di Giovanni

Stando alle anticipazioni su Amici 23 sappiamo che Giovanni sfida una ragazza che si chiama Giorgia.

Gli spoiler rivelano anche che ha vinto il ballerino dopo aver fatto due esibizioni.

Il concorrente quindi è salvo è più rimanere nella scuola.

Passiamo alla gara di improvvisazione…

La gara di improvvisazione

Sappiamo che la gara di improvvisazione ad Amici 23 è stata affrontata da Dustin, Lucia e Gaia.

A giudicare ci ha pensato Alessandra Tognolon.

A vincere è stato ancora una volta Dustin.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 14 gennaio 2023…

Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23: parla Maria De Filippi

Nella puntata del 14 gennaio 2024 gli spoiler avvertono anche che Maria De Filippi ha parlato per la prima volta del perché Matthew e Mew hanno lasciato Amici 23.

La conduttrice ribadisce ancora una volta che si tratta di motivi personali. Senza però andare troppo a fondo nella questione.

Sembra che non sia stato raccontato altro.

Passiamo ai compiti dei professori…

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 14 gennaio 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana.

Nicholas svolge il compito assegnatoli da Alessandra Celentano, prima dimostrato da Sebastian.

Prende 4 e nasce una grossa discussione durante la quale una signora dal pubblico accusa la maestra di essere “esagerata”.

Il ballerino si mette a piangere.

Litigi e discussioni tra professori

Nella puntata del 14 gennaio 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Lorella Cuccarini vince il sondaggio sul vestito più bello indetto dalla room di Tim.

vince il sondaggio sul vestito più bello indetto dalla room di Tim. C’è stato un altro litigio tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini .

e . Nuova discussione tra Nicholas e Alessandra Celentano e Maria De Filippi fa scendere una signora dal pubblico per difendere lo studente.

e e fa scendere una signora dal pubblico per difendere lo studente. Maria De Filippi ribadisce che Mew e Matthew sono usciti da amici per motivi personali.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata giovedì 11 gennaio 2024 andrà in onda domenica 14 gennaio 2024.